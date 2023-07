Binnen Red Bull Racing kan het contrast tussen beide Formule 1-coureurs niet groter. Max Verstappen wint de ene na de andere Grand Prix, terwijl Sergio Perez het op zaterdag vaak al laat liggen. Zo ook op Silverstone. Checo strandde in Q1 en begon, dankzij een diskwalificatie voor Valtteri Bottas, vanaf de vijftiende positie aan de race. Zijn Nederlandse teamgenoot daarentegen bemachtigde opnieuw de pole-position en verzilverde die na 52 ronden racen in Groot-Brittannië. Perez finishte als zesde.

Op de vraag van Motorsport.com of dit het maximaal haalbare was voor Perez, antwoordt F1-analist Sebastiaan Bleekemolen: "Ja, dat denk ik wel. Inhalen is ondanks DRS best moeilijk, al is Silverstone toch wel een van de makkelijkere banen met DRS." De 44-jarige coureur ziet Checo worstelen: "Als je kijkt hoe Perez de laatste races aan het werk is, dan valt dat toch tegen. Max wint wél met die auto. Ik weet niet of Max vanaf P15 had gewonnen, maar ik denk wel dat-ie verder was gekomen."

Ondanks het povere resultaat van Perez, betrapte Bleekemolen de Mexicaan niet op foutjes. "Ik heb hem geen gekke dingen zien doen. Maar hij was niet opvallend. Ik denk dat hij zich achter zijn oren had moeten krabben als hij lager dan de zesde plek was gefinisht. Dit was eigenlijk ter voorkoming van nog meer gezichtsverlies. Het is wel dramatisch hoe hij presteert. Er wordt al over vervangen gesproken, maar wordt-ie vervangen? Ik denk het niet. Er is altijd wel een aantal oorzaken. Oorzaken binnen het team die wij niet horen, maar dat het beter moet, dat is duidelijk."

Perez is geen echte wereldkampioen

Bleekemolen denkt met name dat de auto hem niet helemaal ligt, aangezien Verstappen deze steeds meer naar zijn hand heeft gezet. "Verstappen heeft die auto en het hele team in de loop der jaren om zich heen gebouwd en ontwikkeld. Natuurlijk is er altijd wat te verbeteren, maar dat hoor je Verstappen ook zeggen. Perez kan wel ideeën hebben, maar uiteindelijk bepaalt Max."

Ondanks de magere resultaten, staat Perez nog wel tweede in het kampioenschap. Het gat naar zijn ploegmaat is al wel opgelopen naar een gigantische 99 punten. Volgens Bleekemolen is het in principe een gelopen race. "Max moet het gewoon uitrijden en wereldkampioen worden. Dat gaat hij ook wel doen. Niemand komt meer in de buurt", gaat de Nederlandse autocoureur verder. "Perez moet wel iets gaan doen om in ieder geval vaker op het podium te komen. Max gaat hij niet verslaan, maar er zit geen consistentie bij hem. Dat is niet goed. Op dit niveau heb je dat nodig. Je ziet het bij een Hamilton, die staat er ook altijd. Een ware wereldkampioen die is er altijd en dat is Checo gewoon niet."

Er doen verhalen de ronde dat de positie van de 33-jarige coureur bij Red Bull onder druk staat. Begin 2023 is Daniel Ricciardo teruggekeerd naar Milton Keynes als reservecoureur. Wie wordt eventueel als vervanger van Perez aangewezen? "Dat is interessant. Er zijn zeven jongens die bij Red Bull onder contract staan en Formule 2 rijden", vervolgt Bleekemolen. "We hebben Ricciardo die rondloopt in de fabriek. Wie zou Max het liefst naast zich hebben? Dan heeft hij denk ik liever een ervaren coureur. Of dat nou Ricciardo of Perez is... ik weet niet of dat wat uitmaakt. Het team heeft daar in ieder geval wel een duidelijke mening over en ik denk dat Perez op dat vlak wel een streepje voor heeft."

