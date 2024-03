Bleekemolen ziet Pérez constantheid missen: "Moet aan zichzelf werken"

Na de eerste twee Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2024 staat de teller van Sergio Pérez op twee tweede plaatsen. De coureur van Red Bull Racing moest in beide races zijn meerdere erkennen in teamgenoot Max Verstappen. In Bahrein was de achterstand nog groot, maar in Saudi-Arabië zat Pérez alweer dichter bij de drievoudig wereldkampioen. Al met al mag de 34-jarige coureur uit Guadalajara dan ook tevreden zijn met zijn optreden in Jeddah, vindt Sebastiaan Bleekemolen.

"Als je Max wegdenkt, heeft hij gewonnen. Beter kun je het niet doen. Tegen Max vechten zal voor hem moeilijk blijven. En als je kijkt waar hij vandaan komt... het einde van vorig jaar was natuurlijk echt helemaal dramatisch", vertelt Bleekemolen in een interview met Motorsport.com. Wel stelt hij op vrijdag iets meer van Pérez verwacht te hebben. "Ik had hem hier eigenlijk wel op P2 verwacht in de kwalificatie, maar goed, uiteindelijk is hij tweede geworden en heeft hij gewoon een goed weekend gehad. Ik kan niet anders zeggen."

Consistentie ontbreekt, meer vertrouwen krijgen

In die kwalificaties geeft Pérez momenteel nog wel wat toe op Verstappen. De Nederlander trainde al twee keer naar pole-position, terwijl zijn teamgenoot nog niet op de eerste startrij stond. Zelf haalde de Mexicaan zijn prestaties in de kwalificatie al aan als een verbeterpunt. Bleekemolen denkt dat dit vooral aan een gebrek aan consistentie ligt. "Hij is niet altijd constant en ik kan niet helemaal de vinger erop leggen wat dat nu is bij hem. Want als je naar het verleden kijkt, was hij altijd wel wat constanter. Als je naar het hele weekend kijkt, ook met de long runs, dan was hij gewoon al wat langzamer. Ook langzamer dan dat hij uiteindelijk in de race was. Hij moet dat constante er dus in krijgen", legt de NASCAR Whelen Euro Series-coureur uit.

Meer over de GP van Saudi-Arabië: Formule 1 Bleekemolen na F1 Jeddah: "Dominantie Verstappen is sterker geworden"

Een andere factor die volgens Bleekemolen een rol kan spelen, is het feit dat Pérez in 2023 wat van zijn zelfvertrouwen verloor door een pover seizoen te draaien. "Dat moet hij nu langzaam weer bij zichzelf terugvinden. Ik denk dat hij eigenlijk het meest aan zichzelf moet gaan werken om dat constante er weer in te krijgen, net als het vertrouwen in de auto en het team", vervolgt hij, om er ook op te wijzen dat de Red Bull-bolide mogelijk niet helemaal bij de rijstijl van Pérez past. "Uiteindelijk worden er toch kleine updates doorgevoerd en misschien gaat de auto ook steeds verder van hem weg staan. Dat is vorig jaar misschien al begonnen. Bij Max wordt het alleen maar beter en beter. Misschien bouwen ze ook wel te veel om Max heen. Het is moeilijk te zeggen."

Vooralsnog doet Pérez echter precies wat Red Bull van hem vraagt door achter Verstappen als tweede over de finish te komen en daarmee ook als buffer te dienen, mocht de WK-leider tegen problemen aanlopen tijdens een race. Toch kan wat extra vertrouwen volgens Bleekemolen wel helpen bij het vervullen van zijn taak: "Hij heeft maar één missie: dat is P2 in het kampioenschap dit jaar."

Benieuwd wat Sebastiaan Bleekemolen te zeggen heeft over de zege van Max Verstappen in Jeddah en de onrust binnen Red Bull Racing? En wat vond de F1-commentator van de prestaties van de debuterende Oliver Bearman? Bekijk dan het volledige video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.