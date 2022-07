Mercedes heeft de problemen met porpoising langzaam onder controle gekregen, maar het team zet nu wekelijks stappen vooruit. In Oostenrijk werd die vooruitgang enigszins verdoezeld door crashes van beide coureurs in de kwalificatie op vrijdag, maar verder werkten ze een goed weekend af. Lewis Hamilton stond afgelopen weekend voor de derde keer op rij op het podium. De beide rijders van Mercedes staan nu vijfde en zesde in het kampioenschap. Mercedes-voorman Toto Wolff heeft de titels al uit zijn hoofd gezet, maar heeft zijn team ten doel gesteld in de rest van dit seizoen voor overwinningen te gaan.

Sebastiaan Bleekemolen ziet het ook wel gebeuren dat Mercedes dit jaar nog races wint. “Als je kijkt naar de eerste twee races, dan mochten ze zich in de handen knijpen dat ze überhaupt een derde plek zouden scoren”, aldus de co-commentator van Viaplay, die erop wijst dat het podium in Oostenrijk te danken was aan de pech van Sergio Perez én Carlos Sainz. “Dat hebben ze nu al een paar keer gedaan. Een overwinning komt er gewoon aan als ze deze trend door kunnen zetten, dan gaan ze zeker een keer meedoen. Perez en Sainz vallen uit, dat kan iedereen overkomen. Als de andere teams een slechte dag hebben, ligt er zo een kans voor ze. Ik denk ook wel dat het een realistisch doel is wat Toto Wolff zegt. Het zou ook wel leuk zijn, maar ik wil wel toevoegen dat Hamilton echt laat zien dat hij een echte wereldkampioen is. Hij harkt toch weer de podiumplaatsen binnen met een moeilijke auto en dat is puur te wijten aan zijn kwaliteiten. Het is een combinatie van de auto met Hamilton, als het loopt verwacht ik nog wel een overwinning.”

Gevraagd of het ook gaat lukken zonder dat de andere topteams steken laten vallen, zegt Bleekemolen: “Ze waren nu eigenlijk het hele weekend wel sterk, op een paar crashes na. Als je naar de vorige race op Silverstone kijkt, waren ze in het begin ook heel sterk. Ik zie dat wel gebeuren als ze de trend maar kunnen doorzetten. Russell moet je niet uitvlakken, die is snel. Hamilton is snel en die racet goed. Het zou me niks verbazen als ze in ieder geval nog een tweede plek en misschien wel een overwinning gaan pakken.”

Voormalig Mercedes-junior Esteban Ocon eindigde in de Grand Prix van Oostenrijk als vijfde. Bleekemolen vindt hem een van de uitblinkers. “Ocon vond ik echt wel de best of the rest”, zegt Bleekemolen. “Een hele goede, solide race. Ik denk dat de auto ook goed gaat. Alonso zie je zo nu en dan ook goed presteren, maar Ocon presteert heel steady en kwam daarmee op een mooie plek terecht.”