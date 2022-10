Lewis Hamilton had het erg moeilijk tijdens de Grand Prix van Singapore. Eerst verremde hij zich en raakte hij de muur. Later in de race mislukte ook nog een inhaalactie op Sebastian Vettel. Volgens Sebastiaan Bleekemolen was het een opeenstapeling van problemen. “Bij de eerste fout miste hij gewoon zijn rempunt, klaar. Dat had niks met de baan te maken, niks met nattigheid. Hij remde gewoon tien meter te laat. Dat is veel te laat met een Formule 1-auto. Dus dat was zeker een eigen fout. Bij die andere actie wilde hij er voorbij [bij Sebastian Vettel]. Hij probeerde het aan het einde van de race. Wie niet waagt wie niet wint, maar het was niet zijn beste race. Dan hing zijn voorvleugel er nog bij en daar klaagde Max weer over, het was niet best bij Mercedes.”

Toen de baan opdroogde was George Russell de eerste die naar droogweerbanden wisselde. Dat was veel te vroeg en de Brit gleed alle kanten op. “Verstappen zei dat het nog erg vroeg was voor slicks en Sainz zei dat het er bijna tijd voor was, dus de coureurs wisten het allemaal niet. Vanaf de pitmuur kan je het ook niet allemaal weten, zeker niet in dit soort omstandigheden. Het was een gewaagde gok. In zijn eerste ronde reed hij een tijd 2.45, terwijl de rest rond de 2 minuten reed. Hij zat er dus wel heel erg ver vandaan. Maar op een gegeven moment zag je dat het kantelpunt wel snel kwam. Als hij vijf rondjes langer had gewacht, had hij waarschijnlijk goed gegokt.”

Volgens Bleekemolen waren er ook coureurs die juist te lang wachtten met hun pitstop. “Wat mij opviel is dat veel auto’s erg laat naar binnen gingen. Max ging denk ik ook een rondje te laat naar binnen. Aan de andere kant heb je nu wat minder temperatuur op de banden vanwege het reglement met de bandenwarmers. Dus je zag dat het wat langer duurde. Maar als je een keer in het ritme kwam en de banden warm waren, dan kon je ze ook warm houden. Het was moeilijk, maar Russell was in ieder geval iets te vroeg.”