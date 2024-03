Net als de openingsrace in Bahrein heeft Max Verstappen met groot vertoon van macht de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur lag bijna de hele race in Jeddah aan de leiding en ging onbedreigd naar alweer zijn 56ste F1-zege. In de paddock is de grote vraag of Red Bull Racing en in het bijzonder Verstappen dit jaar wel te verslaan zijn. Ook analist Sebastiaan Bleekemolen noemt in gesprek met Motorsport.com dat de regerend wereldkampioen dit jaar wel erg goed aan het seizoen is begonnen.

"Het gaat alleen maar over dominantie, en die dominantie is wat mij betreft alleen maar sterker geworden", vertelt de coureur, die het ook opvalt hoe ver zijn teamgenoot Sergio Pérez achter hem staat. "Dat gat is wel groter dan Pérez zou willen natuurlijk, maar dat wordt alleen maar meer en meer. Dat valt mij binnen Red Bull wel het meeste op."

Ook tijdens het F1-weekend in Saudi-Arabië liet Verstappen constant zien de beste te zijn. Volgens Bleekemolen werd de basis voor de zege op zaterdag al tijdens de eerste vrije trainingen op donderdag gelegd. "Daar zag je in de long runs dat hij magistraal zijn rondetijden kon blijven rijden, in tegenstelling tot de rest. Hij was gemiddeld vier tot vijf tienden sneller dan de andere auto's, ook ten opzichte van Pérez. En dat allemaal op de medium band", legt de Viaplay-commentator uit. "Dus dat die race goed zou gaan, dat was mij wel duidelijk voor de race."

In de race zelf was er zoals gezegd geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen. De Nederlander finishte acht seconden voor teamgenoot Pérez, wat na de straf van laatstgenoemde coureur dertien seconden werden. Bleekemolen is onder de indruk van wat Verstappen liet zien. "Foutloos, gewoon niks op aan te merken. Ja, oké, hij verloor even de leiding aan Lando Norris. Dat is ook logisch, want Norris maakte geen pitstop", vertelt de 45-jarige ondernemer. De strategie van Red Bull was volgens Bleekemolen ook perfect. "Verstappen dook meteen naar binnen. Meteen weer de beste strategie van Red Bull. Ze zaten er bovenop, Pérez die meteen meeging achter hem aan. Niks ging fout. Dus ja, typisch weer een echte Red Bull-race."

Gecontroleerde zege

Waar Verstappen in Bahrein een enorme voorsprong van meer dan twintig seconden had op Pérez, was dat verschil in Jeddah dus een stuk kleiner. Bleekemolen denkt dat het een bewuste keuze was van de drievoudig F1-kampioen om het gat niet verder op te laten lopen. "Hij dacht gewoon: 'Laat ik op safe gaan en de race winnen, en niet het maximale proberen eruit te halen'. Ik denk dat er wel meer in zat", legt Bleekemolen uit. Daarbij denkt hij dat het circuit in Saudi-Arabië het ook moeilijker maakt om een grote voorsprong te bemachtigen: "Bahrein is een circuit waar bandenmanagement vele malen belangrijker is, omdat het asfalt grover is en veel ouder. In Jeddah is het eigenlijk meer een biljartlaken."

Benieuwd wat Sebastiaan Bleekemolen te zeggen heeft over de race van Sergio Pérez en de onrust binnen Red Bull Racing? En wat vond de F1-commentator van de prestaties van de debuterende Oliver Bearman? Bekijk dan het volledige video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.