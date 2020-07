Vettel verwijt Leclerc niets na aanrijding in Spielberg

Beide coureurs vielen op de Red Bull Ring uit nadat Leclerc in de openingsronde de controle over zijn SF1000 verloor en in bocht 3 hardhandig in contact kwam met de bolide van Vettel. De schade aan beide auto’s was zo groot dat doorgaan zinloos bleek. Het was al de tweede keer in vier races – na Brazilië vorig jaar – dat de Ferrari-coureurs hun team dupeerden.

Leclerc trok na zijn uitvalbeurt direct het boetekleed aan en sprak na een korte afkoelperiode uitgebreid met Vettel. Voor de Duitser was daarmee de kous af. “Het is oké, ik denk dat we beiden volwassen genoeg zijn. Natuurlijk is het voor ons beiden een slecht weekend. Het was toch al lastig, maar het is helemaal bitter om met twee auto’s uit te vallen.”

Ferrari vertrekt uit Oostenrijk met slechts 19 punten uit twee races, 61 punten minder dan Mercedes. Gelukkig is er komend weekend al weer een race, vervolgt Vettel. “Ik hoef dus niet al te lang te wachten om weer in de auto te kruipen. We zullen het zien, misschien is Hongarije ons beter gezind.”

Ferrari moet het op de Hungaroring wel stellen zonder de belangrijke data over de updates aan de SF1000 die het tijdens de GP van Stiermarken had willen verzamelen. Het deed teambaas Mattia Binotto verzuchten dat het voor de Scuderia “het slechts denkbare einde was van een raceweekend dat toch al teleurstellend was begonnen.”

Vettel sloot zich daarbij aan, maar relativeerde ook. “Helaas gebeuren deze dingen nu eenmaal. Hoe je het ook wendt of keert, het is voor ons beiden bitter. Maar er was geen opzet bij. We moeten niet bij de pakken neer zitten, want dan komen we niet meer overeind.”

Met medewerking van Luke Smith