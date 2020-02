Ferrari over motorprobleem Vettel: "Geen reden tot zorg"

De Scuderia kampte met een tegenvallende eerste testweek, zo moest ook teambaas Mattia Binotto toegeven. Naast een motorisch probleem voor Sebastian Vettel, leek het de SF1000 ook aan snelheid te ontbreken.

Dat eerste probleem lijkt te zijn opgelost, aldus het team: “De krachtbron waarmee we vrijdag een probleem hadden is in Maranello uit elkaar gehaald en nagekeken. Er was een kleine storing in het het systeem dat voor de smering moet zorgen. Er is geen reden voor ongerustheid, het wordt inmiddels hersteld.”

Dat het bij Ferrari aan topsnelheid ontbreekt lijkt echter wat serieuzer van aard en noopt het team tot het nemen van maatregelen. Zo brengt het team deze week een nieuwe voor- en achtervleugel en motorkap mee naar Barcelona. Met die onderdelen hoopt Ferrari klaar te zijn voor de eerste race, op 15 maart in Melbourne: “In de komende drie dagen, de laatste sessie voor de seizoensstart in Australië, zullen we kwalificatie- en racesimulaties uitvoeren en werken aan de prestaties van de auto.”

Ook zou Ferrari deze week een nieuwe achterwielophanging meenemen naar Barcelona. Dit naar aanleiding van de crash van Haas-coureur Kevin Magnussen afgelopen vrijdag. Die was het gevolg van een breuk in de achterwielophanging van de VF-20. Haas koopt die ophanging in bij Ferrari en dus neemt het team uit Maranello het zekere voor het onzekere door ook zelf met nieuwe, grondig geteste ophangingen te komen.

Met medewerking van Adam Cooper