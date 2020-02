AlphaTauri onthult naam van nieuwe F1-wagen

De tweede formatie van energiedrankenfabrikant Red Bull ondergaat een metamorfose voor het nieuwe F1-seizoen. Toro Rosso wordt omgedoopt tot AlphaTauri, ook een merk uit het imperium van Dietrich Mateschitz. De firma verkoopt ‘exclusieve kleding’.

De presentatie van AlphaTauri vindt aankomende vrijdag plaats in Salzburg, maar nu is al duidelijk dat de nieuwe wagen ‘AT01’ gaat heten. De auto krijgt naar verluidt een ander uiterlijk, met hoogstwaarschijnlijk een donkere kleurstelling (zoals het bovenstaande concept). Daarnaast worden de coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat in een ander pak gestoken.

De onthulling van de Scuderia AlphaTauri AT01 wordt vrijdagavond live uitgezonden op Motorsport.com en GPUpdate.net.