Scooterboete kan Sebastian Vettel niet bekoren: “Dit is een grap”

Na het missen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië werkt Sebastian Vettel in Australië zijn eerste Grand Prix-weekend van 2022 af, maar echt soepel verloopt dat tot dusver nog niet. In de eerste vrije training viel de Aston Martin-coureur stil met een technisch probleem, dat hem vanwege een motorwissel ook in de tweede training langs de kant hield. In VT3 kon Vettel dan wel weer de baan op, maar ook nu was de vreugde van korte duur: hij veroorzaakte een rode vlag door te crashen in bocht 11, waarmee zijn training opnieuw vroegtijdig ten einde kwam. Hij miste ook het grootste deel van Q1, waarin hij uiteindelijk één getimede ronde kon rijden en de achttiende tijd noteerde. Hij schuift door de gridstraf van Alexander Albon wel nog op naar de zeventiende stek op de grid.

Het opvallendste moment van Vettels F1-weekend is het ritje dat hij na afloop van de eerste oefensessie over het circuit van Albert Park maakte op een scooter. De beelden werden al veelvuldig gebruikt voor memes, maar de wedstrijdleiding kon niet lachen om het feit dat de Duitser dit binnen vijf minuten na het einde van de sessie deed. Zij legden Vettel een boete van 5.000 euro op, iets wat de coureur zelf overbodig vindt. “Het is een grap”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Wat vind jij ervan? Het zou goed zijn om te weten wat er gebeurt met dat geld. Ik denk dat we nog steeds niet weten wat er is gebeurd met de 50.000 dollar die Max Verstappen moest betalen voor het aanraken van een achtervleugel.”

Bovendien liep Vettel in de kwalificatie tegen zijn tweede boete van het weekend aan door te hard te rijden in de pits. Hij reed 85,1 kilometer per uur, waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Het komt hem op een boete van 600 euro te staan. Dat hij in die sessie überhaupt nog in actie kon komen, dankt hij aan zijn team. “Ik wist eerlijk gezegd niet waar de limiet lag”, stelt Vettel over zijn kwalificatie. “Vandaag is denk ik echt een dag van het team. Ze waren geweldig, alle jongens en meiden in de garage hebben hard gewerkt om beide auto’s onderweg te krijgen. Het was een mirakel dat het bij de ene al lukte, en tijdens de rode vlag zijn de monteurs van de ene naar de andere kant van de garage gegaan in een poging om mij te helpen. Dat werkte. Met waar we nu staan qua snelheid gaan we geen sprong vooruit maken en iets miraculeus doen. Daar zijn we nu nog niet sterk genoeg voor, maar het team toonde geweldige inzet.”