Schumacher voelt geen druk door achternaam: “Motiveert me juist”

“Ik heb nooit gezegd dat het voor druk zorgt”, zei Schumacher met betrekking tot zijn achternaam tijdens een Zoom-sessie met de verzamelde Formule 1-media. “Ik ben er redelijk zeker van dat ik dat nooit gezegd heb, want ik ben juist heel blij met het feit dat ik de naam Schumacher terug kan brengen in de Formule 1. Ik ben daar heel trots op. Het geeft me bijna een boost en het motiveert me om elke dag zo hard mogelijk te werken.”

Schumacher zegt verschillende dingen van zijn vader te hebben meegekregen. “Het voornaamste is dat je een zeer sterke band met het team moet ontwikkelen. Dat is iets wat ik ook al heel lang toepas en natuurlijk ook hier probeer te bewerkstelligen", aldus de regerend Formule 2-kampioen. "Het is een van mijn sterke kanten. Hopelijk kunnen we het seizoen sterk beginnen en vervolgens op een hoog niveau blijven presteren.”

Specifieke doelen heeft Schumacher niet voor zijn debuutseizoen. “Mijn doel is gewoon om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren, in elke situatie”, herhaalt de Duitser. “Ik denk dat we verder nog niet echt een duidelijke doelstelling kunnen formuleren zonder dat we met de auto hebben gereden. Ik zal gewoon elke keer opnieuw honderd procent geven.”

In de lagere raceklassen had Schumacher vaak een seizoen nodig om op gang te komen, alvorens in zijn tweede jaar te oogsten. Of dit in de Formule 1 ook het geval zal zijn? “Die vraag is makkelijker te beantwoorden als het eerste jaar achter de rug is en het tweede jaar onderweg is! Maar over het algemeen is het zo dat je als coureur gewoon weer een stap maakt, wanneer je een seizoen achter de rug hebt en eenmaal volledig geïntegreerd en comfortabel bent in een team. Dat neemt echter niet weg dat ik alles zal doen wat in mijn macht ligt om dit jaar een goede job af te leveren.”