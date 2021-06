Schumacher legt uit waarom hij Vettel naar zijn auto liet kijken

De 22-jarige Schumacher haalde vorige week na afloop van de race op Paul Ricard landgenoot Sebastian Vettel erbij om hem te laten kijken naar de cockpit van zijn Haas. Beelden van het bewuste moment riepen nogal wat vragen op bij de fans, waarna Schumacher donderdag tekst en uitleg gaf.

“Ik zit eigenlijk al sinds de start van het seizoen scheef in de auto”, legt Schumacher uit. “De stoel staat wel in het midden, maar ik ben zelf niet helemaal recht. We hadden er eerder al over gesproken en ik wilde het hem gewoon even laten zien.”

“We hadden het over het stoeltje en volgens mij heeft Seb mijn moeder nog het advies gegeven om het stoeltje te slopen zodat ik sneller een nieuw exemplaar zou krijgen. Dat is niet gebeurd, dus voor nu heb ik nog even het oude stoeltje.”

Sebastian Vettel, die naast zijn jonge landgenoot zat in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Stiermarken, kon er wel om lachen: “Het zou ook moeilijk zijn geweest om binnen een week een nieuw stoeltje te regelen, dus ik zou niet altijd mijn advies opvolgen”, grapte de Aston Martin-coureur. “Maar het is heel simpel. Ik zit al zoveel jaar in de racerij en we hadden het vorige week over het stoeltje. Er zijn altijd wel kleine dingen die je kunt aanpassen of waar je naar kunt kijken, dus ik wilde zelf even een kijkje nemen en dat hebben we gedaan.”

Volgens Schumacher valt het hele probleem met het stoeltje wel mee en zal hij na de zomer hoe dan ook een nieuw exemplaar krijgen: “Het is voor mij gewoon een kwestie van het vinden van de juiste zitpositie. Ik moet er aan werken dat ik niet helemaal symmetrisch ben, maar in zo’n korte tijd valt dat niet mee. Het is echter het plan om het stoeltje in de nabije toekomst te veranderen.”

Geen prioriteit

Op de vraag waarom de kwestie niet direct is opgepakt door Haas antwoordde Schumacher: “Het is niet zo erg als sommigen misschien denken. Het is een klein verschil, iets waar ik al aan gewend ben geraakt, ook in de lagere klassen. Het zit me niet dwars tijdens het rijden, dus voor ons is het nu even bijzaak. Voor ons komt het er momenteel vooral op aan om klaar te zijn voor ieder weekend en goed voorbereid te zijn. Dat we ons ergens anders op focussen, niet op iets wat me momenteel toch niet dwarszit.”

“Maar zoals ik al zei, het staat in de planning om na de zomerstop met iets te komen waardoor ik iets rechter zit. We hebben er sinds de start van het seizoen al best veel aan gewerkt. We hebben nu iets wat comfortabel genoeg is voor mij om er mee te blijven rijden. Voor nu laten we het daar dan ook bij.”