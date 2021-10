Schumacher: Haas heeft geen ervaren reserve nodig

Haas-teambaas Guenther Steiner suggereerde in Rusland dat het team mogelijk een veteraan zou aantrekken om Mick Schumacher en Nikita Mazepin te helpen met input voor de ontwikkeling van de Haas F1-bolide. De Italiaanse teambaas meent dat de formatie nu een goede referentie mist om de snelheid en de feedback van de huidige coureurs te beoordelen. Schumacher ziet echter niets in deze suggestie en stelt dat hij en zijn teamgenoot alles doen wat Haas op dit moment nodig heeft.

“Eerlijk gezegd denk ik dat we op dit moment alles doen om het maximale uit deze auto te halen”, aldus de Duitser, die reageerde op de vraag of een ervaren kracht van waarde zou kunnen zijn. “Ik denk niet dat het nodig is. Zeker als je weet dat reservecoureurs niet echt aan de bak komen gedurende het seizoen. We weten natuurlijk niet hoe het zou uitpakken, maar ik denk dat we het op dit moment best goed doen. In bepaalde kwalificaties kunnen we het maximale uit de wagen halen.”

In tegenstelling tot Schumacher staat zijn teamgenoot Mazepin wel open voor het idee, al laat hij de beslissing volledig aan het management. “Dit is mij nog nooit gevraagd door het team”, voegde hij desgevraagd toe. “Ik denk niet dat de coureurs dat moeten bepalen, dat is niet correct. Maar als het mij gevraagd zou worden, denk ik dat het een nuttige toevoeging zou zijn om ons verder vooruit te helpen. Ik sta wat dat betreft open voor elke verbetering. Ik denk dat Guenther de teambaas is en hij zal daar uiteindelijk een beslissing over nemen. Daarover hebben wij niets in te brengen.”

Steiner heeft aangekondigd dat hij deze winter een beslissing gaat nemen over de eventuele toevoeging van een reserve, al vindt hij dat het ook in de plannen moet passen met de beperkte tijd op vrijdag. Mogelijk wordt het reglement volgend seizoen zo aangepast dat Haas op vrijdag een rookie moet laten rijden. “Als wij van mening zijn dat we iemand nodig hebben, dan zullen we dat bekijken”, voegde de teambaas toe. “We hebben er nog niet naar gekeken. De beslissing wordt eind dit jaar genomen, maar vooral als we denken dat het iets toevoegt. Als je dit doet, dan verliezen de andere jongens tijd op het circuit. Je kunt niet meer doen wat je wilt met testen en dergelijke. Dat soort voor- en nadelen moeten we afwegen.”