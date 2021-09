Schumacher boos op Mazepin: "Hij drukte me de pitsmuur in"

Schumacher probeerde bij het ingaan van de tweede raceronde Mazepin rechts te passeren. Mazepin blokte op het rechte stuk, maar daarbij raakte zijn band de voorvleugel van zijn teamgenoot. In Azerbeidzjan vond eerder dit jaar een vergelijkbaar incident plaats.

"Ik ben erg boos", zei Schumacher na de Dutch Grand Prix. "Ik heb er maar niks over gezegd via de radio. Het maakt toch niks uit. Het is gewoon jammer." De Duitster stelt dat Mazepin met de actie zijn race heeft geruïneerd. "Mijn voorvleugel was kapot en ik moest naar binnen komen. Weer op de baan kreeg ik allemaal blauwe vlaggen; dan is je race eigenlijk wel voorbij."

Bij het Duitse ServusTV merkte hij op: "Ik denk dat we gewoon heel verschillende mensen zijn, ook in hoe we met dingen omgaan. Dat is prima. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Het is alleen jammer dat het meegenomen wordt op het circuit en er gevaarlijke dingen gebeuren."

Schumacher finishte in Zandvoort als hekkensluiter op de achttiende plek. Mazepin viel na 41 ronden uit met een hydraulisch probleem.

Zaterdag was er ook al een incident met de twee Haas-rijders. In de slotfase van de kwalificatie reed Mazepin voor Schumacher, wat volgens Mazepin ook zo was afgesproken met het team. Schumacher haalde hem echter in. Tot grote woede van Mazepin, die vindt hij bij de actie in het verkeer werd gedrukt. Mazepin liet daarop aan de verzamelde media weten dat hij slechts de regels volgt.

Schumacher: "Ik denk dat mijn regels iets anders zijn. Iemand in de muur drukken, in dit geval de pitsmuur, zoiets doe je niet. Als je die raakt, kan de auto door de lucht vliegen en mensen verwonden."

Schumacher baalt er ook van dat Mazepin de vuile was buiten hangt. Volgens hem grijpen de stewards ook niet in. "Omdat we teamgenoten zijn." Schumacher wil het verder niet via de media spelen. "We moeten hier binnen het team maar weer over praten en een oplossing vinden. Hij luistert gewoon niet naar mij. Ik wil niet teveel in details treden. Dit is iets wat we intern moeten oplossen."

Guenther Steiner: "Geen vuile actie"

Volgens teambaas Guenther Steiner treft niemand blaam bij het incident van zondagmiddag. "Je kan altijd zeggen dat het gevaarlijk is. Je kan ook het gevaar vermijden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het een vuile actie was. It takes always two to tango.”

Na een gesprek met beide coureurs na de wedstrijd merkte Steiner op: "We moeten hier constructief mee omgaan. Er is gesproken, maar we hebben nog geen oplossing gevonden. Het plan is om voor Monza nog een keer met elkaar te praten om te bekijken hoe we dit soort dingen in de toekomst kunnen voorkomen, want hier schiet niemand iets mee op. Ik zal niet rusten voordat dit is opgelost."