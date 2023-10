VIDEO: Schrikmoment voor Leclerc tijdens VT1 F1 Qatar Het kan niet anders dan dat de hartslag van Ferrari-coureur Charles Leclerc heel even omhoog schoot tijdens het parkeren van zijn auto in de pits. De Monegask zette zijn auto uit en hoorde een gek geluid. Er werd even gedacht aan een groot probleem, maar gelukkig voor Leclerc valt dat wel mee. Hij kon zijn weg na even binnen staan gewoon vervolgen.