Schrijft Verstappen geschiedenis? "Wat ik heb bereikt, is al historisch"

De Grand Prix van Abu Dhabi belooft een bloedstollende ontknoping te worden van een zeer memorabel Formule 1-seizoen. Voor het eerst in de geschiedenis kan een Nederlander de heilige graal in de autosport pakken. Het zorgt voor druk, al wil Verstappen dat nog wel iets nuanceren. "Voor mijn gevoel heb ik al heel veel gepresteerd. Dat hangt niet alleen maar van die titel af", zo laat de Limburger bij enkele vertegenwoordigers van de Nederlandse pers weten. "Voor mij verandert er niet heel veel aan wat ik presteer, of ik die titel nu wel of niet win."

Het kan een manier zijn om de druk wat af te houden nu de spanning een kookpunt bereikt, al benadrukt Verstappen dat voor hem niet alles valt of staat met een eventuele wereldtitel. "Wat ik tot nu toe allemaal bereikt heb in deze sport als Nederlander is ook al historisch." Dat laatste blijkt ook wel uit hoe de sport en met name de ontknoping van dit F1-seizoen leeft in Nederland. Gevraagd wat Verstappen daar eigenlijk van meekrijgt, laat de WK-leider in Abu Dhabi weten. "Ik krijg natuurlijk wel dingen toegestuurd, filmpjes van bepaalde mensen. En bepaalde mensen komen ook hiernaartoe, dat is natuurlijk heel mooi en fijn om mee te krijgen. Maar goed, ik weet ook wel dat ik het uiteindelijk moet doen, dat ik in die auto moet stappen en me dan op mezelf moet focussen."

Verbouwd circuit in het voordeel van Mercedes?

Dat leveren in de auto moet ditmaal gebeuren op een verbouwd Yas Marina Circuit. Verstappen won vorig jaar nog overtuigend op de 'oude' lay-out, al maakt hij anno 2021 heel duidelijk wat die zege betekent. "Niets. Mercedes was eind vorig jaar niet meer helemaal bezig met dat seizoen, omdat ze toch alles al hadden gewonnen. Wij waren de auto natuurlijk nog wel constant aan het doorontwikkelen, dus ik denk dat het een vertekend beeld gaf", reageert hij op een vraag van Motorsport.com Nederland.

Het beeld van vorig jaar kan door de aanpassingen - die een rondje over het circuit naar schatting ruim tien seconden sneller maken - sowieso de prullenbak in. De gedane ingrepen hebben enkele langzame bochten ingeruild voor snellere exemplaren en die lijken beter bij Mercedes te passen dan bij Red Bull. "Nou ja, het is moeilijk te zeggen. Zij waren normaal ook altijd heel dominant in de laatste sector, dus ik kan niet vooraf voorspellen waar wij sterk zijn en waar zij sterk zijn."

Rest alleen nog de vraag of de aanpassingen wel het oorspronkelijke doel dienen: enerverende races creëren onder het kunstlicht. Door de aanpassingen zou het volgen van andere auto's makkelijker moeten gaan en zouden er meer interessante gevechten moeten ontstaan. "Ik heb deze lay-out natuurlijk al wel in de simulator gereden en de baan is er iets vloeiender door geworden. Maar er zijn nog steeds een paar bochten die off camber zijn en dat is heel moeilijk voor het volgen omdat er maar één lijn mogelijk is. Dat is niet ideaal, maar uiteindelijk is het wel voor iedereen hetzelfde."

F1-update: De donderdag in Abu Dhabi uitgebreid besproken