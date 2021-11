Scheurtje in chassis veroorzaakte uitvalbeurt Ricciardo in Brazilië

Daniel Ricciardo was zondag in duel om punten toen hij plots vermogen verloor en de race moest verlaten. Uit een eerste analyse van McLaren is gebleken dat er onderdelen die verband houden met de power-unit bezweken zijn. “We hadden op de baan een verlies van vermogen”, vertelde McLaren-teambaas Andreas Seidl. “Aanvankelijk vonden we een technisch probleem, een scheurtje in het chassis bij de power unit. Daar doen we nu verder onderzoek naar. Ik kan volgende week in Qatar meer duidelijkheid geven.”

Riccardo baalde van de uitvalbeurt omdat hij met een eenstopper Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc had kunnen verslaan, stelt hij. “We wisten dat zij twee keer gingen stoppen”, verklaarde Ricciardo. “Ik wist ook dat ze iets sneller waren, maar door de strategie hadden we ze wel kunnen pakken. Daarna verloor ik vermogen en moesten we stoppen. Dat is zeker jammer, zaterdag was heel erg veelbelovend. Daar pakken we de positieve punten van, aankomend weekend hebben we weer een kans.”

De uitvalbeurt van Ricciardo was een nieuw dieptepunt van een toch al lastige middag voor McLaren. Lando Norris’ kansen op een mooi resultaat waren verkeken na een vroege aanrijding met Sainz. “Hij maakte een geweldige start”, vervolgde Seidl, die geen wrok voelde jegens Ferrari. “Ik denk dat Carlos juist vrij beroerd wegkwam. Lando moest naar de buitenkant uitwijken en daar was niet veel ruimte. Hij kon niet veel anders en raakte de voorvleugel van Carlos. Dat veroorzaakte een lekke band. Het was een onfortuinlijk race-incident. Wat betreft het herstel, de auto was beschadigd. Er was best wat downforce op de achteras verdwenen, schade veroorzaakt door de lekke band. Afgezien daarvan deed hij het heel goed.”

Norris finishte op de tiende plek. Ferrari scoorde fors beter met een vijfde en zesde plaats. McLaren staat daardoor op 31,5 punten van Ferrari met nog drie races te gaan.