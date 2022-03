Saudische overheid: “Race afgelast bij serieuze dreiging”

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië was er een forse explosie in een Aramco-oliedepot, op minder dan twintig kilometer van het circuit. Het bleek een drone-aanval te zijn, opgeëist door Houthi-rebellen. Er werd vervolgens vrijdagavond tot laat in de paddock vergaderd of het evenement uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd moest worden. Zover kwam het niet, nadat de Saudische autoriteiten ‘volledige en uitgebreide garanties’ met betrekking tot de veiligheid hadden gegeven.

“Alle veiligheidsdiensten bevinden zich in de hoogste staat van alertheid”, zegt prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, de Saudische minister van Sport, tegen onder meer Motorsport.com. “De veiligheidsmaatregelen voor een evenement als dit zijn enorm. We weten dat we in de schijnwerpers staan, want de media zijn hier, iedereen is hier. Dat weten we al vanaf het begin. Wat er vrijdag is gebeurd, was aan de rand van de stad. Er zijn geen slachtoffers gevallen, het ging om een olietank die in brand stond. Reken er maar op dat we de race hadden geannuleerd als er sprake van dreiging was geweest. Maar er is geen dreiging en dat hebben we met iedereen besproken.”

Het luchtruim boven het Jeddah Corniche Circuit wordt streng beveiligd tegen raketaanvallen, in tegenstelling tot het getroffen oliedepot. “Je kan niet het hele koninkrijk beschermen”, legt Al-Faisal uit. “De veiligheidsdiensten beschermen de gebieden waar veel mensen zijn, daar is dat nodig. Deze locatie werd niet beschermd, omdat het voor niemand een bedreiging was. Op basis van de feedback die we hebben gekregen, hebben we geluk gehad dat het daar is gebeurd, maar ze waren zelfs verrast dat het daar heeft plaatsgevonden. Het is dus geen inbreuk op de veiligheid. Voor het gebied waar wij ons bevinden zijn alle stappen gezet om ervoor te zorgen dat er niets gebeurt.”

Niet toegeven aan terroristen

Hoewel de raketaanval het Grand Prix-weekend in Jeddah overschaduwt, wil Al-Faisal niet toegeven aan terroristen. “Men wil niet dat deze dingen gebeuren in onze regio”, vervolgt de prins. “Maar als we om ons heen kijken, dan zijn er problemen over het hele land en ook in Irak, Libië, Libanon, Syrië en Jemen. We willen gewoon verder met ons leven. We willen floreren en onze mensen een goed leven bieden. Daar zijn we mee bezig met ons plan voor 2030. Het is ons doel om onze kinderen een duurzame toekomst te geven en om te groeien. We kunnen het echter niet alleen. We moeten ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap deze aanslagen veroordeelt en dat dit overal ter wereld stopt. Kijk naar wat er nu gaande is in Europa. Wie had gedacht dat dit zou gebeuren in Europa?”, refereert Al-Faisal aan de Russische inval in Oekraïne.

“Ik wil niet in detail treden, maar het kan overal in de wereld gebeuren. Als we hier als internationale gemeenschap geen afstand van nemen, dan zal niets floreren”, zegt Al-Faisal. “We moeten een positief signaal afgeven, geen negatieve. Als we praten over het negatieve of over het overgeven aan hun acties, dan hebben zij gewonnen en stopt het nooit. Het zal hen juist motiveren om het ook op andere plekken te proberen. Dus ik denk dat we deze krachtige boodschap moeten afgeven: het is geen probleem van Saudi-Arabië, maar van de hele internationale gemeenschap.”

