Saudi-Arabië wil met Hamilton praten over mensenrechten en misstanden

De Grand Prix van Saudi-Arabië leidde zondag tot een spannende race, maar werd overschaduwd door een raketaanval op vrijdag, op nog geen twintig kilometer van het circuit. Het heeft een crisisoverleg met de coureurs opgeleverd en - zowel binnen als ook buiten de paddock - bijzonder veel bedenkingen over de race in Jeddah. Zo komt het incident na eerdere zorgen over de veiligheid en na vele bedenkingen over mensenrechten en het omgaan met minderheden in het land.

Lewis Hamilton maakte vorig jaar een statement door in Saudi-Arabië met een regenbooghelm te rijden. Ook sprak zich hij zich uit over de keuze van de Formule 1 om Jeddah te bezoeken. "Voel ik me hier comfortabel? Dat zou ik niet zeggen, nee. Het is niet mijn keuze om hier te racen", liet Hamilton in december optekenen. Een week geleden had hij geen enkele behoefte om op die woorden terug te komen: "Mijn mening over Saudi-Arabië is niet veranderd. Ik weet niet wat ik moet zeggen, sommige verhalen zijn echt verbijsterend. Zo heb ik gehoord dat er een brief naar mij is gestuurd over een veertienjarige die ter dood is veroordeeld. Maar als veertienjarige weet je helemaal nog niet waar je mee bezig bent in het leven", zei de Brit in de vrijdagse persconferentie.

Prins Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, de minister van sport in Saudi-Arabië, heeft inmiddels gereageerd en zegt met de zevenvoudig wereldkampioen in gesprek te willen. "Ik heb de opmerkingen van Lewis gezien en ook dat hij problemen heeft met sommige dingen in Saudi-Arabië. Ik heb hem open en eerlijk verteld dat hij met mij kan spreken. Dan kunnen we bespreken waar hij mee zit en waar we momenteel staan. Je leest veel over Saudi-Arabië, maar weet niet wat de details zijn. We hadden kunnen zeggen 'we willen geen kopzorgen en laat de internationale gemeenschap ons maar veroordelen', maar dat hebben we niet gedaan. Ik wil een open discussie met F1 en de FIA en heb daarom met de coureurs gesproken, en ook met Lewis persoonlijk. Ik zei 'praat er met mij over', aangezien hij had aangegeven er met niemand over te kunnen praten." Vorig jaar heeft Abdulaziz naar eigen zeggen ook zo'n gesprek over mensenrechten gehad met Sebastian Vettel, die zelf overigens een kartrace voor vrouwen had georganiseerd.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat er nog extreem veel bedenkingen zijn over de keuze van de Formule 1 om in Saudi-Arabië te racen. De gebeurtenissen van dit jaar hebben die zorgen alleen maar versterkt en voor nog meer gefronste wenkbrauwen gezorgd. Desondanks lijkt de koningsklasse niet van plan om volgend jaar weg te blijven uit Jeddah.