Saudi-Arabië weerlegt sportswashing-claims: “Niets te verbergen”

Vanaf 2021 gaat de Formule 1 jaarlijks een bezoek brengen aan Saudi-Arabië. De eerste twee edities van de race worden op een stratencircuit in Jeddah gehouden, daarna moet het circus verhuizen naar een gloednieuw circuit in Qiddiya. De F1 heeft echter een flinke lading kritiek ontvangen over haar keuze voor Saudi-Arabië, dat een slechte staat van dienst heeft wat betreft mensenrechten. Het binnenhalen van de Grand Prix wordt dan ook gezien als een poging van het land om het imago te verbeteren door meer en meer sportwedstrijden te organiseren, het zogenaamde ‘sportswashing’.

Saudi-Arabië is zich bewust van de zorgen omtrent de mensenrechten en het thema is in de onderhandelingen met de Formule 1 besproken, stelt prins Khalid Bin Sultan Al Faisal. De voorzitter van de Saudische autosportbond vindt echter ook dat de culturele verschillen niet zomaar opzij geschoven mogen worden. “Misschien is dit iets waar veel mensen over praten met Saudi-Arabië, maar wij zijn niet zoals andere landen. We weten dat wij anders zijn. Wij hebben onze cultuur en er zijn dingen die mensen op andere plaatsen wel kunnen doen, maar hier niet. Maar wij respecteren deze verschillen en stellen ons land open voor iedereen.”

Begrip voor sceptische fans

Van discriminatie en segregatie is volgens prins Khalid geen sprake en hij ziet in de sportevenementen juist een geweldige kans om mensen ‘samen te brengen en te verenigen’. Dat onder meer de fans sceptisch zijn, daar kan hij wel begrip voor opbrengen. “Ik neem ze niets kwalijk, zeker niet als je een land niet kent en een bepaald beeld van dat land hebt”, zei hij. Het ontstaan van dat beeld wijt prins Khalid aan de zeer gesloten houding die Saudi-Arabië in het verleden hanteerde. Dat is nu echter verleden tijd. “Ik weet waarom ze er niet echt naar uitkijken, namelijk door de problemen met mensenrechten en omdat ze nog nooit in Saudi-Arabië zijn geweest. Wij worden nu opener en hopelijk komen mensen naar ons land, zien ze het met eigen ogen en vertellen ze daar bij terugkomst over. Misschien zorgt dat ervoor dat mensen van gedachten veranderen.”

De Formule E en de Dakar Rally waren in de afgelopen jaren al te gast in Saudi-Arabië en ook daar was aanvankelijk scepsis, benadrukt prins Khalid. “In de Formule E zeiden teams als BMW zelfs dat zij niet naar Saudi-Arabië wilden komen. Maar nadat ze kwamen en ze ons ontmoetten veranderde hun perspectief over Saudi-Arabië”, vertelde hij. Het land is volgens prins Khalid bovendien echt van plan om te veranderen en van ‘sportswashing’ zou dan ook geen sprake zijn. “Onderdeel van de visie is dat we het land openstellen, want we willen dat men komt en ziet hoe wij echt zijn. Wij hebben niets te verbergen. Als we ons imago wilden opvijzelen met sport, dan hadden we ons land wel gesloten zodat je niet kan komen en niet kan praten met onze mensen.”