De Formule 1 reisde in 2021 voor het eerst af naar Saudi-Arabië, waar op het razendsnelle stratencircuit in Jeddah gereden wordt. In het eerste seizoen was het treffen de voorlaatste ronde van het seizoen, maar in 2022 was het al de tweede race van het seizoen. Ook in 2023 is de GP van Saudi-Arabië de tweede krachtmeting van het seizoen, maar daar komt in 2024 weer verandering in. In 2024 organiseert het Jeddah Corniche Circuit de opening van het Formule 1-seizoen. Dat blijkt uit een aankondiging van de overheid van Victoria, waarin een tweejarige contractverlenging voor de GP van Australië wordt bekendgemaakt.

Oorspronkelijk zou Melbourne in 2024 het decor zijn voor de opening van het seizoen, maar vanwege de timing van de Ramadan wordt dat plan veranderd. “Onderdeel van de deal is dat Melbourne tussen 2023 en 2037 minimaal vier keer gastheer is van de openingsrace van het Formule 1-seizoen”, leest de verklaring van de overheid van de Australische staat Victoria. “Uit respect voor de Ramadan organiseert Saudi-Arabië de eerste race van het F1-seizoen 2024.” Dat gebeurt na een verzoek van de organisatie in Saudi-Arabië om de GP in dat jaar voor het begin van de Ramadan te houden. Die begint in 2024 op zondag 10 maart en eindigt op 8 april, waardoor de opening van het seizoen hoogstwaarschijnlijk in het eerste weekend van maart gaat plaatsvinden.

Voor de GP van Australië geldt dus dat het contract met F1 voor de tweede keer dit jaar verlengd is. In juni werd het tot en met 2025 doorlopende contract al opengebroken en verlengd tot en met 2035. Mede doordat Melbourne in 2024 afstand doet van de openingsrace, is dat contract dus opnieuw verlengd. Daardoor is de Australische GP tot en met 2037 verzekerd van een plek op de kalender. De Formule 1 reist al sinds 1985 af naar Australië en is na elf edities in Adelaide sinds 1996 te gast in Melbourne. Tussen 1996 en 2019 was de race op 2006 en 2010 na altijd de openingsrace, maar bij de terugkeer in 2022 was het de derde stop op de kalender. Ook in 2023 is Australië de derde race van het seizoen.