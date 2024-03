Saudi-Arabië onthult nieuw circuit dat F1-race moet overnemen

Voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz en de bekende circuitontwerper Hermann Tilke hebben samengewerkt aan het ontwerp van Qiddiya Speed Park Track. Dit circuit moet de FIA Grade One-status krijgen, wat het mogelijk maakt om in de toekomst de organisatie van de F1 Grand Prix van Saudi-Arabië over te nemen van Jeddah Corniche Circuit. De omloop telt 21 bochten en kent met 108 meter opmerkelijk veel hoogteverschil. Een centrale rol hierin speelt de eerste bocht van het circuit, die de naam 'Blade' krijgt. Voor deze bocht moet maar liefst 70 meter geklommen worden. Ook worden elementen van stratencircuits én permanente banen in het ontwerp verwerkt. Er zijn meerdere configuraties en zowel snelle als langzame secties.

Het Qiddiya Speed Park Track is onderdeel van het project Qiddiya, een geplande stad op zo'n 50 kilometer van hoofdstad Riyadh. Deze nieuwe stad dient vooral als een enorm complex met de focus op entertainment en commercie. Het circuit is een integraal onderdeel van deze plannen, net als een locatie voor muziekevenementen en een achtbaan van Six Flags, die parallel loopt aan het circuit. "De Speed Park Track belichaamt Qiddiya's power of play-filosofie en positioneert Qiddiya City als de thuisbasis van de Saudische motorsport en een van 's werelds toonaangevende motorsportlocaties", zegt directeur Abdullah Aldawood van Qiddiya Investment Company. "Bezoekers en toeschouwers worden getrakteerd op een van de uniekste race-ervaringen ter wereld, met een baanbrekend circuit dat klaar is om enkele van 's werelds grootste motorsportevenementen te organiseren."

Eerder vertelde Mike Reininger, CEO van Qiddiya Investment Company, al aan Motorsport.com dat het circuit mikt op een breed scala aan raceklassen. "We bouwen het zo dat we MotoGP-evenementen kunnen organiseren, het WEC, regionale en nationale kampioenschappen en zelfs F1. We bouwen de faciliteiten zodat we de grootste en beste motorsportevenementen kunnen organiseren in alle raceklassen." De verwachting is dat Qiddiya Speed Park Track op termijn inderdaad de organisatie van de F1 Grand Prix van Saudi-Arabië overneemt. Wel lijkt Jeddah, de huidige locatie van de F1-race, nog tot en met 2027 een plek op de kalender te houden. Aankomend weekend staat het vierde bezoek van de koningsklasse aan het Jeddah Corniche Circuit op het programma.