Saudi-Arabië mikt voor 2022 op plekje aan begin van F1-seizoen

Maandagochtend werd al bekend dat de Formule 1 in 2022 waarschijnlijk twee wintertests op twee verschillende circuits wil afwerken. Die tweede test moet plaatsvinden op het circuit van Bahrein, dat vervolgens ook – net als dit jaar – het decor moet vormen voor de seizoensopener. Mogelijk blijft het Formule 1-circus daarna in het Midden-Oosten: de organisatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië heeft namelijk kenbaar gemaakt dat het volgend jaar aan het begin van het seizoen de race wil organiseren.

De Formule 1 zal later dit jaar voor het eerst in Saudi-Arabië gaan racen wanneer er op een razendsnel stratencircuit in Jeddah wordt geracet. De havenstad staat dit jaar op 5 december als voorlaatste halte op de F1-kalender, maar volgend seizoen willen de Saudi’s liever in de eerste helft van het seizoen al hun race organiseren.

“We geven er als promotor de voorkeur aan om niet tot de laatste races van het seizoen te behoren”, aldus Khalid Bin Sultan Al Faisal, die als voorzitter van de Saudische auto- en motorfederatie verantwoordelijk is voor de organisatie van de race. “Teams kunnen het in de eerste races goed doen, waarna de andere races minder interessant worden. We wilden [dit jaar al] een race aan het begin van het seizoen, maar vanwege de opbouw en voorbereidingen van de baan konden we dit jaar niet aan het begin van het seizoen worden geplaatst.”

“We hebben vervolgens de optie om eind 2021 een race te organiseren, of te wachten tot begin 2022. We hebben vervolgens gekozen voor een race in 2021. We zijn nu in gesprek met de Formule 1 over wat voor ons de beste optie is voor 2022. Ik hoop dat we tot een overeenkomst kunnen komen.”

Het Formule 1-seizoen werd de laatste jaren steevast afgetrapt in Melbourne, maar de coronapandemie heeft het schema sinds vorig jaar behoorlijk op de schop gegooid. De Grand Prix van Australië zal dit jaar voor het tweede seizoen op rij niet worden verreden en de kans is groot dat de race in 2022 naar de tweede helft van het seizoen verhuist om de kans zo groot mogelijk te laten zijn dat er volgend jaar wel wordt geracet Down Under. Dit opent de deur voor Bahrein om opnieuw als seizoensopener te fungeren, met Saudi-Arabië als logische locatie voor de tweede race.

Derde sprintrace in Saudi-Arabië?

Naast de plannen voor 2022 wordt er in Saudi-Arabië ook nog volop gesproken over het schema voor dit seizoen. Zo heeft de organisatie er wel oren naar om het stratencircuit van Jeddah na Silverstone en Monza als derde locatie te laten fungeren waar dit seizoen wordt geëxperimenteerd met een sprintrace.

“Ik was vorige week in Silverstone en ik heb er erg van genoten, als toeschouwer en als promotor”, vervolgt Bin Sultan Al Faisal. “Ik vind het [de sprintrace] goed. Je krijgt meer races te zien en je hebt meer actie op zaterdag. We zouden dolgraag een van de landen willen zijn met een sprintrace.”

“De keuze is nu aan de Formule 1. We zullen zien. Wordt het een derde land in Europa of zal het Midden-Oosten er ook eentje krijgen? Ik zie het graag gebeuren in Saudi.”

De Formule 1 zou Brazilië al aan hebben gestipt als derde locatie voor de sprintrace, maar het doorgaan van de race op het circuit van Interlagos staat vanwege de pandemie nog op losse schroeven.