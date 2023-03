Saudi-Arabië mikt op seizoenopening 2024, anders laat op kalender

Vorig jaar kwam het verzoek van de organisatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië naar buiten dat het in 2024 het decor wil zijn van de seizoenopening. Van 11 maart tot en met 10 april vindt namelijk de Ramadan plaats, waardoor Saudi-Arabië de race in die periode niet kan organiseren.

Naar verluidt wordt dat verzoek van Saudi-Arabië ingewilligd, al laat prins Khalid bin Al Faisal, voorzitter van de Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF) weten dat er nog geen definitief besluit is genomen. Het Formula One Management (FOM) en de Formule 1-teams bespreken nu hoe ze dit het beste kunnen oplossen. "Het is nog steeds te vroeg", zegt prins Khalid, gevraagd naar de voortgang van deze plannen.

"We zouden graag de openingsrace willen organiseren en ik weet zeker dat dat iets is dat we moeten bespreken voordat de nieuwe kalender wordt aangekondigd. We willen horen hoe de teams erover denken omdat we het beste willen voor het FOM en de teams. Als het de beste oplossing is dan organiseren we graag de openingsrace, maar op dit moment staat niets vast."

Mocht het niet lukken, dan zou de race in Jeddah volgens prins Khalid pas aan het einde van het jaar kunnen plaatsvinden. Dit omdat het na maart al snel te warm wordt om een race te organiseren. "Het wordt ofwel Saudi-Arabië ofwel Bahrein als openingsrace voordat de Ramadan van start gaat", legt hij uit. "Na de Ramadan is het te heet in april en mei, dus maart is het laatste moment dat het qua weer nog te doen is. Toen de races in Bahrein in april plaatsvonden, was het eigenlijk te heet. Maar we moeten dit met het FOM en de teams bespreken, dan nemen we zelf onze eigen beslissingen. Anders zou het ergens pas in of na oktober plaatsvinden. Dan wordt het weer aangenamer in deze regio."

Presentatie van de Qiddiya Grand Prix in 2020. Foto: Qiddiya Grand Prix

Jeddah tot 2027

De Grand Prix van Saudi-Arabië heeft een contract met de Formule 1 dat tot en met 2030 loopt. Het was eerst de bedoeling dat het Jeddah Corniche Circuit een tijdelijke locatie zou worden voor deze race, voordat de Formule 1 naar Qiddiya zou trekken. De bouw van de megastad loopt echter niet zo snel als verwacht, waardoor de Formule 1 voorlopig nog naar Jeddah zal gaan. Het gaat om 'zeker vier jaar', aldus prins Khalid.

"Bij dit soort grote projecten veranderen dingen nog wel eens en we kunnen niet zomaar een circuit bouwen terwijl we omringd worden door bouwplaatsen, aangezien het circuit binnen deze stad zal komen. We willen daar pas naartoe gaan als de stad compleet is. Dit duurt langer dan gepland omdat we nu het masterplan opnieuw bekijken. Ik denk dat we er in 2027 of 2028 naartoe gaan."

Daarnaast benadrukt prins Khalid nogmaals dat hij open staat voor het organiseren van twee races. "Dat is een haalbaar plan", stelt hij. "De Formule 1 groeit en er is hier veel animo omdat de grote regio's in Saudi-Arabië zo ver van elkaar verwijderd zijn. De sport groeit en de vraag neemt toe. Het zou me dus niet verbazen als Saudi-Arabië in de nabije toekomst twee races organiseert."