McLarens F1-fabriek in Midden-Oosten? Saudi-Arabië hoopt erop

Saudi-Arabië is de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden in de internationale autosport. Het land in het Midden-Oosten heeft diverse grote evenementen binnengehaald met onder andere de Dakar Rally en een F1-race. In de koningsklasse is het land ook vertegenwoordigd via oliemaatschappij Aramco, dat naast sponsor van de sport zelf ook verbonden is aan de renstal van Aston Martin. Daarnaast heeft het private investeringsfonds van Saudi-Arabië ook aandelen in Aston Martin en McLaren gekocht. Toch houdt het daar niet op qua ambities, want Saudi-Arabië zou graag zien dat een van de Formule 1-teams zich op termijn in het land vestigt.

"Dat is waar we op hopen en waar we voor werken. Hopelijk kunnen we een van de grote fabrikanten aantrekken", zegt prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, de president van de Saudische autosportfederatie, tegen Motor Sport Magazine. "Met alle investeringen die wij doen in auto's gaat het ook die kant op. Hopelijk lukt het om uitvalsbases naar Saudi-Arabië halen of kunnen we mensen inhuren die ons kunnen helpen met het maken van auto's of technologie. Dan kunnen we onze eigen merken oprichten en beschikken we over onze eigen IP's."

Het is overigens de vraag of Aston Martin en McLaren zelf van plan zijn om uit Groot-Brittannië te vertrekken. De eerstgenoemde renstal van eigenaar Lawrence Stroll is momenteel druk bezig met de bouw van een nieuw hoofdkwartier in Silverstone. Daarnaast tekende McLaren in 2021 een nieuw contract om het McLaren Technology Centre in Woking voor twintig jaar te huren. Wel past het streven om F1-teams naar het land te halen binnen de ambities van Saudi-Arabië om een grote speler te worden in de auto- en motorsport. Op die manier hoopt het land ook minder afhankelijk te worden van inkomsten uit olie.

Saudi-Arabië wil monteurs, engineers en topcoureurs leveren

Met Dakar en een F1-race heeft Saudi-Arabië dus al enkele grote evenementen te pakken. Ook brengen de Formule E en Extreme E een bezoek aan het land, komt er een MotoGP-ronde aan en is het land in gesprek met het World Rally Championship voor een plek op de kalender van 2024. Toch wil Saudi-Arabië meer, want volgens prins Khalid komt er een plan voor de komende twintig jaar om de betrokkenheid van het land in de autosport te vergroten. "We willen engineers en monteurs leveren, auto's bouwen en creatief zijn", legt hij uit. Ook wil men graag rijders leveren die in de top van F1 en MotoGP mee kunnen draaien. "We investeren veel in infrastructuur en het bouwen van circuits. We willen academies opzetten zodat we meer betrokken kunnen raken: Saudische teams met Saudische coureurs, of andere coureurs die voor Saudische teams racen. Er is nog een lange weg te gaan, maar we hopen tegen 2030, 2035 of 2040 onze doelen te bereiken."