Sauber F1 zoekt oplossing voor pitstopprobleem: "Zijn te kwetsbaar"

Op het gebied van performance laat Sauber tot nu toe nog flink te wensen over, al is dat misschien niet eens het grootste probleem. Het team heeft namelijk in Bahrein én Saudi-Arabië problemen gehad tijdens de pitstops van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. In Bahrein was Bottas het slachtoffer van een probleem met een wielmoer waardoor hij maar liefst 52 seconden in de pitstraat doorbracht. Een week later was Zhou de klos, want hij verloor 25 seconden door hetzelfde probleem.

Vorig jaar gaf teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi aan dat Sauber wat pitstopmateriaal zou vervangen. Saubers head of trackside engineering, Xevi Pujolar, geeft toe dat het team nu niet staat waar het wil staan op dat vlak. "We moeten met verdere aanpassingen komen voor Melbourne", erkent hij. "We zijn nu namelijk te kwetsbaar. Het ligt niet aan de crew", verzekert hij. "Of aan de monteurs. Zij doen hun werk, maar we hadden opnieuw een probleem. We moeten het nu onderzoeken en proberen om voor de volgende race iets te bedenken om robuuster te zijn", aldus Pujolar, die doelt op een verbetering voor het materiaal zelf. Wat dan het probleem is? "We veroorzaken een cross thread", legt hij het doldraaien van de wielmoer uit. "En het kost tijd omdat we de wielmoer veranderd hebben."

Bottas riep het team na de misser in de Bahrein al op om te focussen op het pitstopprobleem. Na de Grand Prix van Saudi-Arabië laat de Fin weten dat het team wat nieuwe onderdelen meeneemt voor Australië, maar dat het in de tussentijd die twee weken ook moet gebruiken om tot een echte oplossing te komen. "Volgens mij had Zhou hetzelfde probleem met dolgedraaide wielmoeren", merkt Bottas op. "Dat moeten we dus oplossen, want al maken we de auto sneller, als onze pitstops lang duren is dat niet ideaal."

Zhou baalde flink van het verloop van zijn weekend, dat al slecht begon na zijn crash in de derde vrije training. De Chinese coureur miste daardoor de kwalificatie en moest achteraan starten. Tot overmaat van ramp werd zijn race dus ook nog flink verstoord door de lange pitstop. "We zouden met gemak op de elfde plaats zijn geëindigd, maar helaas compromitteerde de pitstop mijn race", verzucht Zhou. "We hadden opnieuw een probleem met een dolgedraaide wielmoer, iets wat we als team aan het onderzoeken zijn. We moeten zien te begrijpen hoe dit gebeurt en het aanpakken zodat het niet nog een keer gebeurt."