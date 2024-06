Sauber: Voorbereidingen Audi niet van invloed op huidige vorm

Na negen races is Sauber als enige team nog puntloos in het Formule 1-seizoen 2024. De Zwitserse formatie werd in het begin van het jaar geteisterd door problemen bij de pitstops. Die heeft Sauber inmiddels onder controle, alleen is het in de ontwikkelingsrace in het middenveld achterop geraakt. Het wekt de suggestie dat Sauber zich al helemaal op 2026 aan het richten is. Vanaf dat seizoen is Sauber het fabrieksteam van Audi.

Het klopt dat Audi achter de schermen druk bezig is voor 2026, alleen staat dat volgens Sauber-vertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi los van de huidige vorm. “Ik denk dat het verkeerd is om beide dingen door elkaar te halen”, zegt hij. “Ik denk niet dat de voorbereiding op de komst van Audi als fabrieksteam invloed heeft op de huidige twee seizoenen. Dat zou ook niet moeten. We hebben zwakke punten die we proberen aan te pakken.”

Sauber CEO Andreas Seidl speelt een belangrijke rol in dat proces. “Hij werkt sinds januari vorig jaar aan het verbeteren van het team in deze transformatie”, vervolgt Alunni Bravi. “Deze transformatie begint met het verbeteren van de huidige structuur en het vinden van de juiste mensen om onze technische teams op elk gebied te versterken. Het is niet zo dat er twee taken zijn: één voor het fabrieksteam en een andere voor het huidige team. Het zijn niet twee losse teams. Er is één team dat de basis moet vormen voor het fabrieksteam.”

De mindere situatie bij Sauber is een reden waarom Audi het overnameproces heeft versneld: het Duitse merk werd in maart van dit jaar al volledig eigenaar van Sauber. “We staan niet waar we zouden moeten staan, bijvoorbeeld op het gebied van personeel vastleggen en investeren”, aldus Alunni Bravi. “Daarom heeft Audi in maart besloten om Sauber Group volledig over te nemen, zodat de investeringen gedaan kunnen worden die nodig zijn om fabrieksteam te worden. We weten precies waar het einde van de tunnel zich bevindt, alleen zitten we nog in die tunnel.”