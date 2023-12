Sauber: Voldoende perspectief voor sportieve prestaties 2024

2023 was het laatste jaar dat het Zwitserse team Sauber de naam Alfa Romeo droeg. Het team bereidt zich voor op een toekomst met Audi, dat vanaf 2026 officieel in zee gaat met de renstal. Het afgelopen jaar zijn er bij Alfa Romeo/Sauber op de achtergrond veel bewegingen geweest, maar dit heeft op kort termijn helaas niet gezorgd voor de sportieve prestaties waar ze op hoopten.

James Key, die eerder dit jaar mocht vertrekken bij McLaren wegens een reorganisatie, werd aangetrokken door Sauber CEO Andreas Seidl ter ondersteuning voor de overgang naar Audi. Als technisch directeur zag de Brit hoe Alfa Romeo afzakte tot de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Toch ziet Key genoeg perspectief voor het komende seizoen. “Het veld zit ontzettend dicht bij elkaar”, vertelt de 51-jarige Brit. “Vanaf de buitenkant is dat niet duidelijk te zien, tenzij je de getallen scherp in de gaten houdt. De rangorde is nog onveranderd. Maar als je naar de rondetijden kijkt zijn we slechts 1,5 procent verwijderd, wat betekent dat we voor 98,5 procent de snelste auto hebben. Soms is het verschil minder dan dat.”

Key is zich ervan bewust is dat in de Formule 1 kleine verschillen een grote impact hebben. “Maar als je naar de overlap tussen ons en bijvoorbeeld Mercedes of Red Bull kijkt, dan zit het [verschil] in slechts een paar bochten, of een beetje tijdens het remmen. De verschillen zijn niet meer zo groot als voorheen bij een auto die rond P8 of P9 reed, vergeleken met de auto op P1 of P2. Een paar jaar geleden was dat verschil aanzienlijker, nu zit het ontzettend dicht bij elkaar.”

Met beperkte budgetten en windtunneltijd is het zaak dat iedere keuze een juiste is. Als Sauber iedere keer de spijker op zijn kop weet te slaan, kan dat volgens Key grote gevolgen hebben voor de prestaties van de auto. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Toch denk ik dat er geen reden is om te geloven dat we vastzitten op deze positie. Ik denk dat we zeker vooruit kunnen gaan.”

Investeren in de toekomst

Sauber – dat volgend jaar door het leven gaat met een nieuwe, spraakmakende naam – heeft volgens Key met de huidige auto een stevige basis. “Alle basiselementen zitten erin. Daarom denk ik dat we het potentieel hebben om het meteen beter te doen. Maar op andere gebieden komen we flink tekort.” De Brit doelt op de faciliteiten op de thuisbasis. “Ik denk dat financiële investeringen dat gat zullen dichten. Meer investeringen in nieuwe en bestaande faciliteiten. We hebben al een goede basis, de windtunnel van Sauber is legendarisch. Op het gebied van technologie is er bijvoorbeeld een hoop werk te doen. Ook hebben we de productie opgeschroefd, zodat we die laatste paar tienden kunnen vinden. We hebben daarnaast meer kantoorruimte nodig, dus er zijn genoeg grote projecten waar we aan kunnen werken”, aldus Key.