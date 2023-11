Sauber verzekert: Audi volledig toegewijd aan F1-project

Vorig jaar maakte Audi bekend dat zij in 2026 haar entree gaat maken in de Formule 1. De Duitse motorenfabrikant onthulde op Spa-Francorchamps dat zij samen gaan werken met het team van Sauber. Na die bekendmakingen is het verdacht stil vanuit Audi. Dat leidt tot geruchten over het ontbreken van toewijding bij Audi voor het Formule 1-project, maar volgens Alfa Romeo-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi is daar geen sprake van. "Audi heeft zich sterk toegewijd aan de Formule 1 en natuurlijk ook aan Sauber", verzekert de Italiaan. "Dat commitment komt niet alleen maar vanuit de directie van Audi, maar ook van de raden van toezicht van Audi en de Audi/Volkswagen-groep." De geruchten over een achterstand op motorengebied en over een eventuele terugtrekking door Audi worden dan ook van tafel geveegd door de man uit Umbrië.

Alunni Bravi verklaart ook waarom de radiostilte vanuit Audi volgens hem helemaal niet zo gek is, zeker niet gezien de fase waarin Sauber zich op dit moment bevindt. "We heten nu nog Alfa Romeo F1 Team Stake. Dat betekent dat we tot het einde van het jaar bepaalde beperkingen hebben in het communiceren over het team, over onze toekomst en over de invloed van Audi", verklaart de jurist. "Daar respecteren we Alfa Romeo volledig in." De 48-jarige teamvertegenwoordiger benadrukt daarnaast nog dat er geen twijfels zijn over de toewijding van Audi aan het F1-project. "Zoals ik al zei, het commitment is er."

Hoewel de volledige overname van Sauber door Audi in fases doorgevoerd wordt en pas in 2026 voltooid zal zijn, heeft Alunni Bravi ontkend dat er sprake is van interne onrust als het gaat om de investeringsplannen. "We zijn hard bezig met het ontwikkelen van een structuur binnen het team", vertelt de Italiaan over de toekomstplannen. "We hebben ook al goede nieuwe mensen aangetrokken. James Key [technisch directeur] is daar één van, maar op wekelijkse basis trekken we nieuwe mensen aan. Daarin zijn we niet afhankelijk van de financiering door Audi. We hebben namelijk twee eigenaren, twee aandeelhouders. Er is een regeling voor de verschillende fases van de overgang [van Alfa Romeo naar Audi]. Die overgang zal in 2026 worden afgerond. We gaan door met alle werkzaamheden, in overeenstemming met die regeling."