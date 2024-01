Bij het Formule 1-team van Sauber gaat er de komende jaren flink wat veranderen. De afgelopen zes jaar was Alfa Romeo de titelsponsor, maar aan die samenwerking kwam na het 2023-seizoen een einde. De komende twee seizoenen gaat de renstal als Stake F1 Team door het leven, waarna het in 2026 een fabrieksteam van Audi wordt. Niet alleen op gebied van naamgeving, maar ook intern verandert er veel. De formatie uit Hinwil is hard bezig om nieuw personeel binnen te hengelen en er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de fabriek. Technisch directeur James Key moet toegeven dat die werkzaamheden voor 2026 nog niet klaar zijn. "Ik denk dat we uiteindelijk niet voor 2027 alles afgerond hebben, want er is nog veel te doen", verklaart de topman in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Maar richting 2026 gaan we wel veel beter in vorm zijn. Dat gaat ons de mogelijkheid geven om een stap vooruit te zetten."

De opbouw van een nagenoeg volledig nieuw team is in volle gang. Volgens Key is er bij Sauber hard nagedacht over de manier waarop ze dat willen doen. "We hebben alle vervolgstappen duidelijk omschreven en we zijn er al mee bezig", vertelt de 51-jarige ingenieur, die sinds september 2023 de technische baas binnen Stake F1 Team is. "Het heeft natuurlijk onze prioriteit om de toptalenten aan te trekken en op de achtergrond werken we daar hard aan." Op korte termijn is het lastig om personeel aan te trekken, mede doordat een periode van gardening leave gangbaar is in F1. "Daardoor moeten we soms even wachten, maar om uiteindelijk onze doelen te bereiken moeten we in alle gebieden verbeteren. Iedereen moet een stap extra zetten, waar ze ook in het team werken."

De ambities van Stake zijn torenhoog en volgens Key is er al een goede basis waar op gebouwd kan worden. "Het team groeit en het is in feite ook nog een heel jong team. Ik voel me heel oud binnen Sauber. Ik voelde me toen ik eerder bij het team kwam een stuk jonger!", lacht de Engelsman, die tussen 2010 en 2012 ook al bij de renstal werkte. "De periode van stabiliteit die we met de aandeelhouders hadden was goed voor ons. We konden daardoor groeien. Er komen nu spannende stappen voor de langere termijn aan en ook op korte termijn gaan we stappen zetten."