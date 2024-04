De eerste drie Grands Prix van 2024 werden bij Sauber gekenmerkt door problemen tijdens de pitstops. In Australië maskeerde dat probleem de stap die het team met de C44 had gezet door de introductie van een nieuwe voorvleugel. Valtteri Bottas werd hierdoor slechts dertiende, maar qua snelheid maakte de Fin aanspraak op punten. Dat gaf teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi hoop voor toekomstige races. "We weten natuurlijk dat dit kampioenschap extreem competitief is en dat de strijd tot en met de allerlaatste race duurt. We hebben drie races gehad en we zouden ons meer zorgen maken als we niet de snelheid hadden om voor punten te strijden. We weten echter dat we daar de snelheid voor hebben", legde hij uit.

"Australië heeft dat bevestigd, dus we moeten met vertrouwen vooruitkijken. Zodra we het probleem met de pitstops hebben opgelost, wat we zo snel mogelijk willen doen, zullen we meer kansen krijgen om punten te scoren. Dat is het niveau dat de auto heeft laten zien, namelijk dat we in de positie kunnen zijn om iedere race om de punten te vechten", vervolgde Alunni Bravi. "Dat is het positieve dat we kunnen meenemen uit de race. We hebben ons ook verbeterd met de nieuwe voorvleugel, zowel tijdens de kwalificatie als de race. De balans was goed. In Japan volgt een nieuwe upgrade, de derde van het seizoen in de eerste vier races. Het is onze prioriteit om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen."

Ook Bottas voorzichtig optimistisch

Na drie Grands Prix is Sauber echter nog altijd puntloos, mede door de kans die men in Melbourne heeft laten liggen. Bottas erkende na de race dan ook dat het beter moet, al gaf hij ook aan dat de bolide in Australiër competitiever aanvoelde dan in de eerste twee races. "Het is belangrijk om deze kansen te pakken. Qua snelheid lijken we echter dichter bij Aston Martin te zitten dan hiervoor", concludeerde de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "We hebben upgrades voor Japan. We voelen ons zeker beter dan in de eerste twee races. Hopelijk werken de upgrades in Japan en dan zullen we zien. Het is nog een lang seizoen. De pitstops zijn nu het belangrijkste. Dat moeten we op orde krijgen, anders maakt het niet uit wat er in de auto zit."

De in Australië geïntroduceerde voorvleugel was de tweede upgrade van Sauber in 2024. Komend weekend in Japan volgt meteen de derde. Bottas durft echter niet te zeggen dat de nieuwe onderdelen voor Suzuka ook de nieuwe voorvleugel beter laten werken. "Het is een behoorlijk geïsoleerde upgrade, dus het was een kleine stap. Maar hopelijk kunnen we in Japan een grotere stap maken."