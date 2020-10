Sauber verlengt samenwerking met Alfa Romeo voor 2021

Hoewel er niet echt twijfel was over het voortzetten van de samenwerking, was het nieuws tot op heden nog niet bevestigd. In 2018 sloeg men de handen ineen. De Italiaanse autofabrikant werd in eerste instantie titelsponsor van het team, een jaar later werd de stal omgedoopt tot Alfa Romeo Racing. Het team heeft de line-up voor 2021 nog niet bevestigd, maar het lijkt er sterk op dat Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi er ook volgend seizoen actief zullen zijn.

Alfa Romeo kent net als Ferrari en Haas F1 een tegenvallend seizoen, niet in de laatste plaats vanwege de Ferrari-motoren. Het staat momenteel op de achtste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Men scoorde tot nu toe slechts vijf punten, vorig jaar kwamen de beide coureurs tot een totaal van 57 punten. Teambaas Fred Vasseur hoopt in 2021 beter voor de dag te komen.

“De verlenging van onze samenwerking met Alfa Romeo is een verklaring voor de inzet van beide partijen”, sprak Vasseur. “Met Sauber heeft Alfa Romeo een gemotiveerde partner gevonden waarmee ze hun merk in de schijnwerpers konden zetten. We zijn vereerd dat we de historie van Alfa Romeo en het succes uit het verleden mogen dragen. Beide partijen zijn altijd voornemens geweest om deze samenwerking op de lange termijn te laten slagen. We hebben de afgelopen drie seizoenen gewerkt aan een solide fundering, we zijn klaar om in 2021 en daarna te oogsten.”

Mike Manley, CEO van Fiat Chrysler Automobiles, zegt dat de connectie met Sauber nu al invloed heeft op de wagens van Alfa Romeo. “De racerij zit in het DNA van Alfa Romeo”, zei hij. “Het merk is praktisch op het circuit geboren en vandaag de dag zijn we volop actief in de meest geavanceerde vorm van motorsport. Onze klanten profiteren vanwege de kennis van de racerij van de samenwerking met Sauber, dat is al het geval met de nieuwe Giulia GTA en GTAm. De technische input van Sauber Engineering op het gebied van aerodynamica is in deze wagens al zichtbaar.”

Dit weekend wordt tijdens de Emilia-Romagna GP de 110de verjaardag van Alfa Romeo gevierd. Het F1-team heeft een speciale livery ontworpen voor de race.