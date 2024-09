Sauber sluit langer verblijf Bottas niet uit

Sauber, dat per 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, hoopte Carlos Sainz vast te leggen als teamgenoot van Nico Hülkenberg voor het Formule 1-seizoen 2025. De Spanjaard opteerde echter voor Williams. Daardoor leek Valtteri Bottas, die sinds 2022 actief is voor de equipe uit Hinwil, de voornaamste kanshebber te zijn. In de laatste weken wordt ineens ook veelvuldig de naam van Gabriel Bortoleto genoemd voor het zitje. De Braziliaan, momenteel McLaren-junior, pakte in Baku de leiding in het FIA Formule 2-klassement.

“We wegen alle opties af om uit te vinden wat de beste balans is tussen ervaring op de korte termijn en mogelijk jong talent op de langere termijn”, vertelt Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi over de zoektocht van het team. Mattia Binotto, die vorige maand in dienst trad als topman van het F1-project van Audi, neemt de uiteindelijke beslissing. Alunni Bravi: “Op beide gebieden zijn er kandidaten."

Eén van die kandidaten is Bottas, benadrukt Alunni Bravi. “Valtteri is een uitstekende coureur voor ons team. We kennen hem heel goed", zegt hij over de Fin, die in dienst van Mercedes tien Grand Prix-overwinningen boekte. “Hij zit al drie jaar bij het team en is natuurlijk één van onze topkandidaten, maar er zijn meer opties. We zetten alle voors en tegens op een rijtje. Mattia neemt een beslissing die niet alleen op 2025 is gebaseerd, maar ook op de langere termijn voor het Audi F1-project.”

"Deze sport is oneerlijk"

Voordat Alunni Bravi zijn uitspraken deed, ging Bottas al in op zijn toekomst. “We zijn nog steeds in gesprek, maar boeken progressie. Ik ben nog steeds positief, maar ik kan beter niet te veel zeggen”, antwoordde de 35-jarige coureur, die dit seizoen net als zijn teamgenoot Zhou Guanyu nog puntloos is. “Dit is waar we staan, maar er zijn nog veel dingen te bespreken. Beide partijen moeten tevreden zijn, maar ik denk dat we de juiste kant op gaan.”

“Deze sport is oneerlijk”, vervolgde Bottas. “Ik bevind mij in een lastige positie als gevolg van de prestaties van de auto, maar godzijdank weet Mattia wat ik hem te bieden heb. Dat is positief voor mij. Hopelijk ben ik hier volgend jaar nog en is de wagen dan iets beter, zodat ik meer kan laten zien.” Mogelijk hoeft Bottas niet al te lang meer te wachten, omdat Alunni Bravi aangeeft dat Sauber ‘in de komende weken’ een beslissing hoopt te nemen.