Sauber: Onmogelijk om zonder Audi verder te komen in F1

Formule 1-team Sauber, dat de laatste jaren racet onder de naam Alfa Romeo, werkt vanaf 2026 samen met de Duitse autogigant Audi. Hiermee komt er een einde aan de samenwerking met het Italiaanse merk, dat sinds 2018 titelsponsor is van het Zwitserse team. Zodra de nieuwe generatie motoren van F1 in 2026 worden geïmplementeerd, wordt het team voorzien van Audi-motoren. Dit maakte het team vlak voor de Mexicaanse GP officieel bekend.

De samenwerking tussen Sauber en Audi is goed nieuws voor het team, omdat het team hierdoor grote stappen kan gaan zetten. Sauber, dat voorheen als onafhankelijk team door het leven ging, krijgt er een hoop middelen bij om het team te ondersteunen. Teambaas Frédéric Vasseur beaamt dit, en stelt dat het aantrekken van Audi onder andere veel impact gaat hebben op het gebied van werving van personeel en sponsoren. “Vanaf mijn perspectief was het onmogelijk geweest om door te gaan als onafhankelijk team”, vertelt de Fransman. De onafhankelijke teams blijven, ondanks het nieuwe budgetplafond, worstelen met de financiën. “Wij zitten nog lang niet op de limiet van de budgetcap. Uiteindelijk zullen we dit gaan benaderen, maar hoe snel dat gaat zijn is afhankelijk van de resultaten in de toekomst. Een samenwerking als deze helpt ons doel als team op de lange termijn.”

Audi showmodel van nieuwe F1-wagen Foto: Audi Communications Motorsport

Samenwerking met Audi

Vasseur vertelt dat het ontwikkelen van de motor en het ontwikkelen van het chassis gesplitst wordt. Zodoende zal de motor door Audi ontwikkeld worden in Neuberg, terwijl de ontwikkeling van het chassis in de huidige fabriek in Zwitserland gaat gebeuren. “Ik denk dat dat een goede manier van samenwerken is. We hebben naar soortgelijke samenwerkingen van andere teams gekeken en zijn tot dit resultaat gekomen. Ik vind het belangrijk dat men niet kijkt naar aandelen of naar wie managet wie, maar dat we een bepaalde manier van denken creëren”, aldus Vasseur.