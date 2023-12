Sauber maakt binnenkort nieuwe naam F1-team bekend

Sauber is al sinds 1993 actief in de Formule 1 en heeft sindsdien meerdere titelsponsors gehad. Sinds 2018 was het Italiaanse Alfa Romeo naamgever van het team, maar die deal is nu afgelopen waardoor Sauber weer haar eigen naam zal gebruiken voordat het in 2026 overgaat in het fabrieksteam van Audi. Saubers teamvertegenwoordiger, Alessandro Alunni Bravi, heeft bij de Autosport Awards aangekondigd dat binnenkort de nieuwe teamnaam onthuld zal worden. "Op 10 december, zodra de FIA de deelnemerslijst publiceert, zullen we natuurlijk de nieuwe teamnaam bekendmaken", zegt Alunni Bravi.

Bij dezelfde prijsceremonie onthult de teamvertegenwoordiger dat Sauber zal breken met een traditie. Waar de nieuwe F1-bolides normaliter in Oostenrijk, Duitsland en vooral in Zwitserland gepresenteerd worden, zal dat in 2024 voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk gebeuren. "Het wordt een verrassing en we kunnen niet wachten om te beginnen aan de samenwerking met onze nieuwe partners. We zullen een frisse aanpak hebben qua communicatiemarketing en we zullen de auto hier in het Verenigd Koninkrijk lanceren. Dit jaar kwam ons succesvolle partnerschap met Alfa Romeo ten einde. Voor 2024 zullen we uiteraard een andere teamnaam hebben. Zoals je weet hangt de teamnaam in de Formule 1 ook af van buitenlandse commerciële samenwerkingen. Meer willen we er vandaag niet over kwijt."

Sauber gaat vanaf 2026 verder als fabrieksteam van Audi en hoewel het Duitse merk daar al druk mee bezig is, zal die naam in ieder geval niet op de auto te vinden zijn tot 2026. Het team heeft een dramatisch seizoen achter de rug met slechts 16 punten uit 22 races. Alunni Bravi weet dat zijn team de komende tijd een zware taak staat te wachten om weer in het middenveld te strijden. "Natuurlijk werken we erg hard aan het overgangsproces. We zijn nog steeds een klein team, een onafhankelijk team, maar de uitdaging is groot dus we werken eraan om elk gebied te ontwikkelen. Elke afdeling", benadrukt hij. "Het is niet alleen een kwestie van grootte, het is een kwestie van de juiste mensen vinden. Zoals Sir Jackie Stewart zei: mensen zullen cruciaal zijn."

"En de moeilijkste uitdaging voor ons is om de allerbeste professionals te vinden en het juiste proces te hanteren", voegt Alunni Bravi toe. "Natuurlijk is de uitdaging groot. We kunnen iedereen kopen, maar we kunnen geen tijd kopen en we zijn ons volledig bewust van deze uitdaging. En ik denk dat het managen van de verwachtingen een van de meest veeleisende dingen zal zijn."