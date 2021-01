Sauber en Ferrari willen F1-samenwerking verlengen tot 2025

De huidige overeenkomst tussen Sauber en Ferrari loopt aan het eind van het huidige seizoen af en er waren geruchten dat de Zwitserse renstal, die sinds 2019 onder de naam Alfa Romeo uitkomt in de Formule 1, een optie zou zijn om het nieuwe klantenteam van Renault te worden. In dat geval zou de samenwerking met de Italiaanse autofabrikant na twaalf seizoenen ten einde komen. Uit informatie van Motorsport.cm blijkt echter dat Sauber en Ferrari hun samenwerking gaan verlengen en dat er een contract getekend gaat worden waardoor de renstal tot en met 2025 krachtbronnen afneemt bij de Scuderia.

Sauber is sinds 2010 klantenteam van Ferrari, maar werkte daarvoor ook tussen 1997 en 2005 al samen met de Italianen. Naar verluidt is het nieuwe contract tussen de bedrijven nog niet getekend, maar wel zijn er duidelijke plannen om de samenwerking voort te zetten. Zo is Sauber al begonnen aan het ontwerp van het chassis voor 2022 en daarbij is men uitgegaan van de afmetingen van de krachtbron en versnellingsbak van Ferrari. Dat wijst op een verlenging van de huidige overeenkomst. Een samenwerking met Renault lijkt er dus niet te komen. De Franse autofabrikant verloor eind 2020 met McLaren z'n laatste klantenteam en wil in de toekomst graag met een partnerteam samenwerken. Sauber werd aan dat project gelinkt, mede door de goede relatie die teambaas Frederic Vasseur onderhoudt met Renault. De aandeelhouders van Sauber geven echter de voorkeur aan stabiliteit door met Ferrari verder te gaan.

In oktober kondigde Sauber een eenjarige verlenging van de samenwerking met Alfa Romeo aan, tot eind 2021. Daardoor werken beide partijen ook samen aan het ontwerp van de Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm voor de openbare weg. Het is echter nog onduidelijk of ze ook na 2021 aan elkaar verbonden blijven. Dat komt doordat het moederbedrijf van Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles, recent is gefuseerd met de Peugeot Group. Samen vormen zij onder de naam Stellantis de vierde grootste autobouwer ter wereld, maar het is nog onduidelijk of de deelname van Alfa Romeo aan de Formule 1 binnen de plannen van het concern past.