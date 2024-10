Sauber geeft Ferrari-junior nog een kans in VT1 F1 Mexico

Net als tijdens de Formule 1 Grand Prix van Nederland mag Robert Shwartzman in Mexico bij Sauber instappen. De Ferrari-junior zal het plekje van Zhou Guanyu overnemen, waarmee Sauber - na Alpine en Haas - de derde renstal is die aan de verplichting voldoet om twee keer een rookie te laten rijden. Vorig jaar maakte de onder de Israëlische vlag rijdende coureur ook al twee keer zijn opwachting in een F1-training. In Nederland en Abu Dhabi kroop hij toen achter het stuur van een Ferrari, het jaar ervoor was hij in Amerika en Abu Dhabi te bewonderen in een Ferrari.

Sauber heeft een nauwe band met Ferrari, waardoor het inzetten van Shwartzman logisch te verklaren is. Wel is het een gemiste kans om de eigen junioren Théo Pourchaire en Zane Maloney een kans te geven. De eerste training in Zandvoort sloot de 25-jarige coureur als zestiende af, op zo'n anderhalf seconde achter vaste rijder Zhou.

De verwachting is dat meerdere teams aankondigen dat ze een rookie de training op het Autodromo Hermanos Rodriguez laten rijden. Het parcours in Mexico-Stad is vaak de plek om jonge coureurs te laten proeven aan het F1-werk. In 2024 kwamen zelfs vier rookies de baan op tijdens de openingsessie van het weekend in Mexico. Oliver Bearman stapte in bij Haas F1 Team, Isack Hadjar bij RB F1 Team - wat toen nog AlphaTauri heette - , Jack Doohan bij Alpine en Frederik Vesti mocht bij Mercedes instappen. Ook Pourchaire verscheen op de baan, maar na vier installatierondjes zat de training voor hem erop. Een kapotte auto hield hem aan de kant. Patricio O'Ward is door McLaren al aangekondigd, ook Felipe Drugovich mag bij Aston Martin Racing instappen.

Naast zijn opwachtingen in F1 is Shwartzman dit jaar fulltime-coureur in het WEC. De rijder stapt in bij AF Corse in een Hypercar van Ferrari. Samen met voormalig F1-coureur Robert Kubica en de Chinees Yifei Ye werd op 1 september tegen alle verwachtingen in de Lone Star Le Mans op het Circuit of the Americas gewonnen.