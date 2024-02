Sauber F1: Liggen op schema met verbeteringen fabriek Hinwill

Het is bij het Formule 1-team van Sauber onrustig. Vanaf 2026 wordt Audi de eigenaar van de renstal, maar het verloopt niet allemaal even soepel. Naar verluidt is CEO Andreas Seidl niet blij met de investeringen die de Duitse fabrikant in het team doet. De faciliteiten in de fabriek in Hinwill zijn wat verouderd en Seidl ziet graag dat er voldoende financiële middelen voor komen om dat aan te pakken. Dat zou de Duitser nu nog missen, tot zijn eigen frustratie. Opvallend genoeg ziet teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi de problemen niet. De Italiaan stelt dat de verbeteringen aan de fabriek op schema lopen.

"Ik heb in de media gelezen dat men zich afvraagt of Sauber de structuur heeft om een stabiel fabrieksteam te worden. Ik kan zeggen dat er bij de overname van Audi op elk niveau onderzocht werd of er verbeteringen nodig waren. Dat gebeurde ook bij onze faciliteiten en onze techniek", verklaart de advocaat. "We weten dat als we bij de top willen komen, we de faciliteiten moeten verbeteren en moeten uitbreiden. Ook moeten we meer mensen in dienst nemen en net zoveel in de technologie investeren als onze concurrenten. We zien de afgelopen vier jaar dat veel teams nieuwe windtunnels bouwen, die voldoen aan de modernste eisen. Ze hebben allemaal in de techniek geïnvesteerd en ze vergaten daarbij de mensen ook niet. Die zijn net zo belangrijk."

Bravi is ook niet bang dat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn. "We hebben genoeg om de doelen te behalen, overeenkomstig de afspraken die er zijn gemaakt. F1 is een technische sport en dat is niet iets wat binnen een jaar rechtgetrokken wordt. Het is een proces waar we samen met Andreas aan begonnen en we werken samen met onze aandeelhouders. Er is en er wordt hard gewerkt om van het team een topteam te maken. Het is voor ons wel een hele grote stap."

Geen problemen met aantrekken nieuw personeel

Ondanks dat Bravi ervan overtuigd is dat alles op schema loopt, zijn de geruchten over de toekomst van Sauber en Audi lang niet zo positief. Toch ziet Bravi het niet als een obstakel in het aantrekken van nieuw personeel of nieuwe coureurs. "Als ik met ze praat, dan wordt het project vanzelf duidelijk. Ze weten allemaal het tijdspad en ze weten dat Andreas de baas van het project is", vertelt de 49-jarige teambaas. "We zijn daar volledig transparant over. Ik denk dat ons personeelsplan goed is en we verwelkomen iedere week weer nieuwe mensen. We werken hard, maar, zoals ik al zei, gaat dit een project van de lange adem zijn. Er is natuurlijk veel speculatie in de media, maar dit hoort bij F1 als sport. Ik ben wel blij dat iedereen zo geïnteresseerd in ons project is."