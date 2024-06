Sauber F1 onaangenaam verrast door IndyCar-ontslag Pourchaire

De stoelendans bij het IndyCar-team van Arrow McLaren heeft Théo Pourchaire de kop gekost. De Fransman zou eigenlijk de rest van het seizoen afmaken, maar nadat de renstal Nolan Siegel aan kon trekken, werd hij aan de kant geschoven. Het betekent dat Pourchaire voorlopig zonder zitje is, want hij heeft zijn Super Formula-stoel opgegeven voor de kans in IndyCar en dus rijdt de Sauber-junior voorlopig niet op competitief niveau. Een hard gelag voor de coureur, maar ook Sauber-baas Alessandro Alunni Bravi is niet blij met de keuze van McLaren. "We snappen het wel, maar we zijn niet blij met het feit dat Théo nu niet meer in een sterke competitie rijdt", aldus de Italiaan in gesprek met Motorsport.com.

Bravi zou graag Pourchaire snel weer in de IndyCar hebben, want de teamvertegenwoordiger gelooft dat die Amerikaanse raceklasse goed bij de coureur past. "We willen hem in een competitieve raceklasse hebben. Zo is hij klaar wanneer we hem in onze auto nodig hebben. Hij reed met McLaren bij een topteam in de IndyCar en dat was een grote kans voor hem", vertelt de jurist. "Hij heeft direct laten zien dat hij in de top-tien mee kan strijden."

Gesprekken over een plek bij een ander team zijn al gaande. "We hopen dat hij dit seizoen al een aantal races kan rijden, maar we zijn bezig om hem voor 2025 bij een topteam in de IndyCar een programma af te laten werken", verklaart Bravi. "We moeten naar de toekomst kijken. Hopelijk krijgt Théo een kans in een topcategorie in een topomgeving."

Kans op F1-zitje

Naast gesprekken met IndyCar-teams behoort Pourchaire volgens Bravi ook tot de kanshebbers voor een Formule 1-zitje in 2025. "We hebben altijd al gezegd dat we een coureur willen hebben die over bepaalde elementen beschikt. We willen een getalenteerde coureur hebben en eentje die commitment heeft aan het Audi-project", legt hij uit. "Er zijn nu vier racewinnaars op de Formule 1-markt. We spreken met ze allemaal, maar we willen vooral een coureur hebben voor op de lange termijn."