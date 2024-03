Sauber F1 blij met volledige overname door Audi: "Bemoedigend"

Na maandenlange speculaties maakte Audi begin maart bekend het Formule 1-team van Sauber volledig over te nemen in aanloop naar 2026. Er zongen zelfs geruchten rond dat de fabrikant de stekker uit het hele F1-project wilde trekken, maar door de overname is daar een einde aan gekomen. Volgens head of trackside engineering Xevi Pujolar is dit niet alleen voor de lange termijn goed nieuws voor Sauber, maar ook voor de korte termijn geeft het een boost aan het moraal bij het team.

"Het is natuurlijk goed voor de toekomst, maar we moeten ook aan vandaag denken, nietwaar?", begint de ervaren technicus. Volgens hem is de financiële injectie vanuit Audi meer dan welkom om de komende jaren het chassis voor 2026 zo te bouwen dat ze direct competitief zijn. "Het is vooral goed voor de mogelijkheden om verder te bouwen, want er is meer budget. De komende anderhalf tot twee jaar kunnen we alvast Audi worden, voordat Audi er echt is", aldus de voormalig Jaguar-, Toro Rosso- en Williams-ingenieur. "We willen voor die tijd een team klaarstomen zodat we klaar zijn voor als het moment daar is. Tot die tijd willen we wel competitief zijn en vechten voor elk haalbaar punt."

De eerste races van 2024 bieden in dat opzicht weinig perspectief. Sauber zit in de achterhoede achter de top-vijfteams. Over een ronde is de C44 ook niet snel, want zowel in Bahrein als Jeddah strandde het team in de eerste kwalificatiesessie. Pujolar ziet dat de sfeer bij Sauber niet onder de tegenvallende prestaties lijdt. De overname van Audi helpt daar ook bij. "We krijgen hier allemaal energie van, zelfs met alle problemen die we nu hebben. We weten dat wat komt beter gaat worden en dat er licht aan het einde van de tunnel is", aldus de Spanjaard. "We moeten ervoor zorgen dat we succesvol worden. Dat is namelijk wat we willen, succesvol zijn."

Naast de investeringen heeft Audi ook op het managementgebied bij het F1-team wat dingen veranderd. Andreas Seidl is de nieuwe CEO en Oliver Hoffmann is de directeur van Sauber.