Sauber benadrukt: Audi ligt op schema voor F1-project vanaf 2026

Iets minder dan een jaar geleden onthulde Audi op Spa-Francorchamps dat het in 2026 tot de Formule 1 zal toetreden. Dat doen zij als fabrieksteam in samenwerking met Sauber. Binnenkort neemt de CEO van Audi, Markus Duesmann, afscheid van het Duitse automerk en dat terwijl hij de leiding had over de Formule 1-deelname. Onder zijn bewind is onlangs ook besloten om het fabrieksprogramma van de GT3's stop te zetten en de ondersteuning van klantenteams in te perken. Dit om alle focus op het Formule 1-project te leggen.

Er gaan echter geruchten dat Audi ondanks die focus op de Formule 1 nu al maanden achterloopt op schema. Audi kondigde in juni aan dat een eencilinder-modelmotor is getest en dat er voor het begin van 2024 een volledig gespecificeerde eenheid klaar zal zijn om op de testbank te draaien. Naast deze potentiële obstakels worstelt Alfa Romeo, tot eind dit jaar titelsponsor van het Sauber Formule 1-team, om goede prestaties af te leveren, ondanks de grote steun van Audi om eindelijk de kosten te dekken.

Gevraagd door Motorsport.com om de situatie van het 2026-programma nader toe te lichten, laat Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi weten dat er geen plannen gewijzigd hoeven te worden. Hij zegt blij te zijn dat het Audi-project vooral in de schaduw werkt en dat er weinig informatie openbaar is. "Wat betreft ons programma: het gaat de goede kant op. We werken hard aan de ontwikkeling van het team in de komende twee seizoenen", zegt Bravi. "We weten dat er beperkingen zijn die ook te maken hebben met de financiële regelgeving, maar we pakken samen met Andreas Seidl [Sauber CEO] al onze zwakke punten aan en proberen alle beste mogelijkheden op de markt te vinden om kwaliteit in ons team te brengen en onze faciliteiten te ontwikkelen. Er verandert dus niks voor ons, noch voor Audi."

Seidl, die van McLaren overkwam, heeft eerder dit jaar voormalig Woking-collega en technisch baas James Key - die werd ontslagen door Andrea Stella - overgehaald om voor Sauber aan de slag te gaan. Alfa Romeo begon goed aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 en eindigde in 2022 op de zesde plaats in het kampioenschap, maar worstelt nu enorm en staat slechts negende. Audi hoopt binnen enkele jaren mee te doen om de zeges en het kampioenschap, maar dat lijkt nog ver weg zoals het met Sauber gaat.

Dat Duesmann binnenkort afscheid neemt van Audi, heeft volgens Alunni Bravi geen gevolgen voor het Formule 1-project van de Duitsers. "Het Audi-project is niet gebaseerd op één individu, maar is een project voor het hele bedrijf dat, zou ik zeggen, welkom is op elk niveau. Ik denk dat er geen verandering is. We werken als een team samen om klaar te zijn voor 2026. Dat betekent niet dat het een makkelijke uitdaging is. We hebben zulke sterke concurrenten. We moeten echt nederig zijn en dagelijks op ons best werken omdat de concurrentie voor iedereen extreem hoog is, en vooral voor de krachtbronfabrikanten. De competitie zal in 2026 echt heel sterk zijn. We moeten ons dus gewoon concentreren op ons werk en er is niets veranderd door het vertrek van Duesmann."