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Racing Bulls-teambaas adviseert coureurs: Leer van boordradio's Max Verstappen

Let op de manier waarop Verstappen communiceert, is Lawson en Lindblad verteld door Racing Bulls-teambaas Alan Permane

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad geadviseerd om naar de radiocommunicatie van Max Verstappen te luisteren.

Lawson en Lindblad vormen veruit de minst ervaren rijdersbezetting op de grid van 2026, met samen 35 grand-prixstarts bij de start van de campagne – veel minder dan het op één na minst ervaren duo, MercedesGeorge Russell en Kimi Antonelli (176 starts).

Onnodig te zeggen dat de 24-jarige Nieuw-Zeelander en de Brits-Zweed, die binnenkort 19 wordt, veel te leren hebben – en Red Bulls viervoudig wereldkampioen is een simpelweg prachtig voorbeeld om te volgen, gelooft Permane.

“Op dit moment gebruiken we GPS, we luisteren naar zijn radio,” zei de teambaas tijdens de Grand Prix van België. “Een van de dingen die ik altijd tegen onze jongens zeg is: ‘Luister naar zijn communicatie. Luister naar hoe kalm hij altijd is. Luister naar hoe goed zijn feedback is.’

“Ik denk dat het een geweldig voorbeeld is voor jonge coureurs, en daarom noem ik hem een benchmark, vanwege niet alleen zijn snelheid, maar ook hoe hij zich in en buiten de auto gedraagt, is, voor zover ik zie, voorbeeldig. Daarom gebruik ik hem graag als richtsnoer voor de jongere jongens.”

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

Ondanks het gedeelde eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls gebruikt het zusterteam alleen wat beschikbaar is voor elk ander team in het kampioenschap.

Toevallig werd Lawson tijdens de Grand Prix van Oostenrijk gevraagd of hij nog steeds dingen leerde van zijn voormalige teamgenoot, nadat hij begin 2025 een onsuccesvolle stint van twee races bij Red Bull had gehad voordat hij werd teruggezet naar de in Faenza gevestigde formatie.

“Ik bedoel, we kijken naar alle coureurs,” zei Lawson. “Uiteraard die basishoeveelheid data die tussen alle teams wordt gedeeld en waartoe we toegang hebben.

“Nu ben ik niet zijn teamgenoot, uiteraard had ik dat maar twee races. Maar je pikt zeker dingen op wanneer je kijkt naar wat iedereen doet.”

Hoe dan ook zijn Lawson en Lindblad tot nu toe in F1 2026 behoorlijk aan elkaar gewaagd, waarbij de meer ervaren coureur de rookie met 8-6 heeft verslagen in de kwalificatie en hem met 43-23 heeft afgetroefd in punten – maar slechts 27-18 in de laatste zes rondes, terwijl Lindblad zijn draai vindt in F1.

“Het is goed om twee snelle jongens te hebben, dat is zeker,” voegde Permane toe. “Ik weet zeker dat er wat management nodig zal zijn. Ze zitten ongelooflijk dicht bij elkaar. Als we naar vanochtend kijken [in VT1 van de GP van België], verschillen hun ideale rondes milliseconden, dus het zal het hele jaar nek-aan-nek zijn, daar ben ik zeker van.”

Aanvullende verslaggeving door Oleg Karpov

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