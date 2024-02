Na het debuutseizoen met een schamel puntje begint Logan Sargeant in Bahrein aan zijn tweede Formule 1-jaar. De Amerikaan had het in 2023 erg lastig bij Williams en dat kwam hem op veel kritiek te staan. In de tweede helft van het seizoen ging het een stuk beter, maar de coureur uit Florida kon bij lange na niet tippen aan het niveau teamgenoot Alexander Albon. Sargeant heeft zelf ook door dat hij achterligt en is met name op fysiek vlak flink aan de slag gegaan. "Ik was op dat gebied niet op het niveau waar ik moest zijn en ik heb er alles aan gedaan om daar wel te komen. Zo ben ik vijf kilo zwaarder dan aan het einde van vorig jaar. Ik voel me een stuk gezonder en ik ben klaar om aan de slag te gaan", aldus de Williams-rijder.

Voor Sargeant was de winterstop het moment dat hij flink met zichzelf aan de slag kon. "Ik kon een stap terugzetten en kijken waar ik op fysiek, mentaal en emotioneel vlak moest verbeteren", vertelt de coureur. "Ik kan nu mezelf beter 'managen'. Ik liep door het seizoen heen helemaal leeg en dat had zijn weerslag op hoe het buiten de baan ging. Uiteindelijk was het ook zichtbaar op de baan." Door het anders aanvliegen van het nieuwe seizoen ziet hij kansen: "Ik heb het idee dat ik een compleet ander mens ben. Fysiek gezien ben ik in de beste vorm ooit en ik ben nu in staat om me meer op mijn gemak te voelen in de auto. Dat gaat ook betere resultaten opleveren."

Niet alleen Sargeant zelf ziet verbetering, ook teamgenoot Albon ziet een herboren Amerikaan. "Logan gaat met ervaring dit jaar in, dus ik denk dat de leercurve niet meer zo stijl is", vertelt de Thai, die ook denkt dat de FW46 waarmee Williams komend jaar op de grid staat beter bij zijn teammaat past. "Ik geloof dat de auto makkelijker besturen is. Onze auto [van de vorige jaren] was heel uniek. Ik moest twee jaar lang een heel aparte rijstijl inzetten. Voor iemand die nooit in een F1-auto heeft gereden is dat heel moeilijk. Het was heel makkelijk om de auto te overdriven. Deze auto past op een natuurlijke manier beter bij hem, hij is iets minder onvoorspelbaar. We gaan een ervarener coureur zien in een beter rijdbare auto, dat gaat ook betere prestaties opleveren."