De eerste startrij voor de Grand Prix van Las Vegas is met Charles Leclerc en Max Verstappen misschien niet heel verrassend. Daarachter zijn echter heel wat opmerkelijke prestaties neergezet. Zo werden beide McLarens al in het eerste kwalificatiesegment uitgeschakeld. De papaya-oranje bolides van Lando Norris en Oscar Piastri hebben dus een stevige inhaalrace voor de boeg. Datzelfde geldt voor Lewis Hamilton en Sergio Perez, die allebei in Q2 werden uitgeschakeld.

Wie vinden we dan wel in de voorste gelederen? Dat zijn teams die dit seizoen veelal in de achterhoede spartelden. Zo staat Williams met beide auto’s in de top tien, terwijl ook Kevin Magnussen namens Haas en Valtteri Bottas voor Alfa Romeo een goed resultaat hebben behaald.