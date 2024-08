De invloed van de weergoden is in de tweede training veel minder groot dan in de eerste. Waar het eerder op vrijdag regende, schijnt in de tweede oefensessie de zon boven het Formule 1-circuit in Zandvoort. Dat is ook te zien aan de snellere tijden. George Russell is - ondanks een kort uitstapje in de openingsfase - uiteindelijk de snelste. Hij houdt Oscar Piastri en teamgenoot Lewis Hamilton net achter zich. Thuisfavoriet Max Verstappen zit er iets verder vandaan, de Nederlander sluit de openingsdag als vijfde af. Het gat naar de top is met drie tienden nog wel klein.

Zaterdag om 11.30 uur begint de derde training in de Noord-Hollandse duinen. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. Zondag is het tijd voor het hoofdgerecht: de Grand Prix. De start is om 15.00 uur.