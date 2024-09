Samenvatting VT2 F1 Monza: Magnussen crasht, hete stoeltjes bij Mercedes

Om 17.00 uur ging de tweede vrije training op het circuit van Monza van start. Het was een sessie waarin George Russell zijn eerste meters van het weekend zou maken, aangezien hij in VT1 zijn Mercedes W15 moest afstaan aan Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan beloofde Russell echter geen dienst door de auto in de prak te rijden, waardoor Russell de eerste minuten van VT2 aan zich voorbij moest laten gaan. Tijdens die VT2 beklaagde de Brit zich meermaals - net als teamgenoot Lewis Hamilton - over een heet zitje. Daarnaast vloog er ook nog een moertje rond in de cockpit van Russell: kortom, geen ideale middag voor Russell.

Datzelfde gold ook voor Kevin Magnussen. Die heeft zijn dag ingekort door de Haas VF-24 halverwege de sessie af te schrijven na een schuiver in de tweede Lesmo-bocht. Bij het ingaan van de bocht gleed de achterkant weg, waarna hij schade reed en het laatste deel van de sessie langs de zijlijn moest uitzitten. Ondertussen waren er meerdere kwalificatieruns gereden, wat veelbelovend is voor de kwalificatie van zaterdag door de kleine verschillen aan de top. Ook de long runs maakten deel uit van het programma in Monza, waar om 18.00 uur de finishvlag gezwaaid werd. Bekijk hierboven de samenvatting van deze tweede vrije training.