Alle ogen op de Autodromo Nazionale Monza waren gericht op Andrea Kimi Antonelli. De jongeling maakte in de Mercedes van George Russell zijn debuut tijdens een Grand Prix-weekend. Lang kon hij daar niet van genieten: binnen tien minuten stond hij met de W15 in de bandenstapels van Parabolica. De Italiaan verloor de controle over zijn bolide en klapte met zo’n 45G zijwaarts in de baanafzetting.

Na een oponthoud van zo’n tien minuten ging de training verder. Aan het einde van het liedje prijkte de naam van Max Verstappen bovenaan de tabellen. De Red Bull-coureur kwam sterk uit de startblokken en was ruim twee tienden sneller dan Charles Leclerc en Lando Norris.