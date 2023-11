In de slotminuten van de laatste vrije training gingen de coureurs er nog eenmaal goed voor zitten. Op het moment dat de kwalificatiesimulatie van de toppers echt ging losbarsten, raakte Williams F1-coureur Alex Albon de muur bij het opkomen van de Strip. De Thai verloor vervolgens een achterband, die een eigen leven ging leiden. Max Verstappen kwam op volle snelheid aanstormen en moest nog even vol op de rem.

Door het incident werd de rode vlag gezwaaid. Met minder dan vijf minuten te gaan werd de sessie niet meer hervat. Op dat moment was George Russell in zijn Mercedes de snelste man. Oscar Piastri volgde als tweede, ondanks dat McLaren al het gehele weekend niet echt op snelheid is. De grootste verrassing vinden we terug op de derde stek: Logan Sargeant in de Williams.

Om 09.00 uur Nederlandse tijd, middernacht in Las Vegas, gaat de kwalificatie van start.