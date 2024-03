VIDEO: Samenvatting van de verrassende tweede F1-training in Bahrein

Het Formule 1-seizoen heeft in de eerste twee trainingen verrassende resultaten opgeleverd. Eerder op donderdagmiddag snelde Daniel Ricciardo in de RB naar de snelste tijd, de tweede training werd een prooi voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Max Verstappen kende in de Red Bull opnieuw geen prettige training.

Al vroeg in de tweede training werd duidelijk dat Verstappen zich opnieuw niet senang voelt in de RB20. In een vroeg stadium klaagde hij over veel wind in de helm en ook de snelheid was ver te zoeken. Het laat zien dat het bij Red Bull Racing helemaal niet van zo'n leien dakje gaat als wat men vooraf voorspelde. De longruns zagen er wel oké uit, maar dat maakt niet dat er blije gezichten zullen zijn in de pitbox bij de Oostenrijkse renstal. Het zou ook goed kunnen dat ze de kaarten nog even dicht bij de borst houden, maar dit voelt ongetwijfeld niet als een prettige start. Voor Sergio Pérez is dag één al helemaal niet lekker verlopen, hij kwam niet verder dan P10.

Een pitbox verderop heerst bij Mercedes ongetwijfeld meer tevredenheid. Hamilton was razendsnel onderweg en de longruns die George Russell voor zijn rekening nam waren nagenoeg gelijk aan die van Verstappen. Waar ze bij de Duitse renstal nog voorzichtig waren voor de eerste trainingsdag, geeft dit de burger flink wat moed. Het is nog de vraag of tijdens de kwalificatie dezelfde vorm wordt vastgehouden, maar het laat wel zien dat de coureurs nu al beter met de W15 overweg kunnen dan met de voorganger.

Fernando Alonso liet in de Aston Martin ook mooie dingen zien en werd derde, voor Carlos Sainz in de Ferrari. Oscar Piastri posteerde zijn McLaren op een goede vijfde plek, nog voor Verstappen. Nico Hülkenberg schoot in de Haas uit zijn slof met een zevende tijd, al valt daar al helemaal te bezien met welke motorstand ze reden.

Achterin het veld zijn het ondertussen de usual suspects, al valt het op dat Lando Norris stijf onderaan staat. De Alpine's en de Saubers staan daar net aan voor, dus daar is nog flink wat werk aan de winkel.