VIDEO: Samenvatting van de verrassende F1-sprint shootout Qatar Het was een grote verrassing tijdens de sprint shootout van de F1-race in Qatar. Beide McLaren-coureurs kwalificeerden zich voor de sprintrace later vandaag voor Max Verstappen, met Oscar Piastri op de eerste en Lando Norris op de tweede plek. Ondanks dat Verstappen zodoende als derde aan de sprintrace begint, is het zeer waarschijnlijk dat het kampioenschap tijdens de sprint behaald gaat worden. De sessie kenmerkte zich door het toverwoord van de dag: track limits. De ene na de andere coureur zag zijn tijd afgenomen worden en dat zorgde voor veel wisselingen in de tijdenlijsten. Het grootste slachtoffer was Lewis Hamilton, die vanaf P12 moet beginnen.