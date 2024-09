Samenvatting van de tweede vrije training F1 Baku

Drie rode vlaggen maakten het de teams en coureurs in de eerste vrije training lastig om hun programma's zoals gewenst af te werken. In de tweede vrije training hadden de teams het meer naar hun zin, want dit keer waren er geen onderbrekingen. Wel waren er genoeg gele vlaggen, wat des te meer aangeeft dat het 6,003 kilometer lange Baku City Circuit een uitdaging is voor de coureurs. Onder meer Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz schoten in deze sessie rechtdoor, maar zonder schade. Voor George Russell begon en eindigde de sessie in mineur. Mercedes verving uit voorzorg motoronderdelen waardoor hij de eerste 25 minuten moest missen terwijl hij 5 minuten voor het einde weer naar binnen gehaald werd vanwege problemen.

Onderaan de streep was Leclerc de snelste in VT2, al was dat met een minimale marge van 6 duizendsten van een seconde ten opzichte van Sergio Pérez. Lewis Hamilton stond er ook slechts 66 duizendsten achter, waardoor weer duidelijk was dat de verschillen vooraan heel klein waren.